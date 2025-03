Przewodniczący Komisji Misyjnej Episkopatu Polski z wizytą u misjonarzy w Brazylii

Już po raz trzeci w Brazylii przebywa przewodniczący Komisji Misyjnej Konferencji Episkopatu Polski biskup Jan Piotrowski. Przybył tu wraz z sekretarzem Komisji o. dr Kazimierzem Szymczychą SVD, w przeszłości wieloletnim misjonarzem w Afryce. Głównym celem pobytu bp Piotrowskiego są spotkania z polskimi misjonarzami i misjonarkami pełniącymi różnorodne posługi w Kościele Brazylii, który nadal cierpi na brak wystarczającej liczby kapłanów.

Ks. Zdzisław Malczewski TChr

Misjonarze przybyli z odległych rejonów

Aktualnie w Brazylii posługuje 193 polskich misjonarzy i misjonarek (46 – kapłanów diecezjalnych F.D; 1 misjonarka świecka; 41 sióstr zakonnych i 105 zakonników). W porównaniu z latami poprzednimi liczba ta spadła znacznie.

Ze względu na wielkość terytorium Brazylii, kraju będącego 29 razy większym od Polski, bp Jan Piotrowski w etapach odwiedza poszczególne regiony tego kraju, gdzie posługują nasi misjonarze.

Przewodniczący Komisji Misyjnej KEP odbył już dwa spotkania na terenie stanu Paraná, w diecezji Guarapuava i w Kurytybie. Na czwartkowe spotkanie w stolicy Parany przybyli misjonarze i misjonarki nie tylko z samej Kurytyby, ale także ci, którzy posługują w regionach tego stanu, odległych o kilkaset kilometrów, jak też z Rio Grande do Sul.

Bliskie więzi z biskupem

Podczas spotkania braterskiego w Domu Prowincjalnym u Chrystusowców, misjonarze mogli się poznać bliżej i nawiązać bezpośredni kontakt z biskupem. Była to również okazja do spotkań indywidualnych.

Po wspólnym obiedzie odbyło się spotkanie w kościele parafialnym św. Piotra i Pawła, gdzie od samego początku erygowania parafii, niemal 60 lat temu, posługują Chrystusowcy. Była to okazja do przedstawienia się indywidualnego każdego z misjonarzy, opowiedzenia, ile lat każdy w Brazylii, co jest głównym, celem pobytu i posługi w Kościele Brazylii. Z kolei nasz bp Piotrowski przedstawił zebranym cele Komisji Misyjnej KEP, jak też zapoznał ich z wieloma faktami, datami dotyczącymi diecezji kieleckiej, gdzie pełni posługę ordynariusza.

Modlitwa i Eucharystia

Kolejnym ważnym punktem spotkania była wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu oraz odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Pod koniec dnia Biskup Jan Piotrowski przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej przez kilku kapłanów w kościele parafialnym św. Piotra i św. Pawła. Ci, którzy mieli do pokonania dłuższą drogę powrotną do swoich wspólnot parafialnych, wyjechali z Kurytyby późnym popołudniem.

W piątek wcześnie rano wraz ze swoim sekretarzem bp Jan Piotrowski odleciał do Salvador w stanie Bahia, a później odwiedzi jeszcze polskich misjonarzy w niektórych regionach Amazonii, po czym uda się do sąsiedniego Peru.

Umocnieni w posłudze

Dla polskich misjonarzy spotkanie z Biskupem Janem Piotrowskim odpowiedzialnym za Komisje Misyjną Episkopatu polskiego było wyraźnym i zarazem wzruszającym momentem, że mimo tak dużej odległości geograficznej od Ojczyzny i rodzimego Kościoła, misjonarze nie są osamotnieni, ale że w dalekiej Polsce ludzie Kościoła pamiętają o nich i wspierają modlitwą i swoimi ofiarami.

„Ta rzeczywistość nas motywuje do dalszej służby i poświęcenia się ewangelizacji i pracy charytatywnej wśród naszych brazylijskich wiernych” – mówią misjonarze.