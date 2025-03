Peregrynacja obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa w archidiecezji przemyskiej

Papież Franciszek współczesnemu światu proponuje nowe, pogłębione spojrzenie miłości Chrystusowej - mówił metropolita przemyski abp Adam Szal na zakończenie archidiecezjalnej peregrynacja obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa. W czasie uroczystej Eucharystii metropolita zawierzył całą archidiecezję przemyską Bożemu Sercu.

Łukasz Sztolf

W homilii metropolita przemyski przywołał encyklikę papieża Franciszka ” Dilexit nos” opublikowaną 24 października 2024 r., czyli w trakcie trwania w archidiecezji przemyskiej peregrynacjo obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa. – Papież Franciszek współczesnemu światu proponuje nowe, pogłębione spojrzenie miłości Chrystusowej. Miłości ukazanej w Jego Świętym Sercu i zachęca do odnowienia autentycznej pobożności, która nie polega tylko na pomnażaniu praktyk religijnych, nawet jeśli są bardzo pobożne i szlachetne – powiedział hierarcha. – Chodzi o to, aby w naszych relacjach międzyludzkich była widoczna miłość i życzliwość – dodał, ostrzegając o bardzo komercyjnym i konsumpcyjnym podejściu do życia, która proponuje współczesny świat.

Wielka troska o rodziny

Abp Szal mówił, że jedynym ratunkiem dla człowieka jest Ewangelia i życie sakramentalne. – Ta świadomość, że Jezus nas umiłował, że Bóg miłuje nas do końca i że tak wiele zależy od naszego serca, towarzyszyła naszej pielgrzymce nadziei, jaką była peregrynacja wizerunku Najświętszego Serca Pana Jezusa poświęconego przez papieża Franciszka 13 września 2023 roku – przypomniał kaznodzieja.

Abp Adam Szal oraz koncelebransi podczas Mszy św. na zakończenie peregrynacji obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa

Arcybiskup zauważył, że peregrynacja rozpoczęła się w miejscu szczególnym, u stóp Królowej Rodzin w jarosławskiej Kolegiacie. – Tym samym otrzymujemy kolejny znak od Opatrzności Bożej, że trzeba baczną wagę, wielką troskę zwrócić na rodziny – powiedział hierarcha i zapowiedział, że obraz peregrynacyjny znajdzie swe miejsce w kościele parafialnym w Jedliczu, a w późniejszym czasie w powstającej świątyni w miejscowości Poręby-Długie (kościele filialnym).

Zbawiciel wśród swego ludu

Metropolita przemyski podkreślił, że podczas archidiecezjalnej peregrynacji Zbawiciel po raz kolejny okazał pełną miłość, będąc obecnym wśród swojego ludu. –Patrzył na nas jako Dobry Pasterz, który w każdej świątyni parafialnej mówił do nas słowa, które wybrzmiały w dzisiejszej Ewangelii świętej: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię” – powiedział arcybiskup. – Jezus zaprasza do siebie wszystkich. Każdy z nas miał i w dalszym ciągu ma, okazję przyjąć to Chrystusowe spojrzenie i odwzajemnić je w chwili modlitwy, a później w codziennym życiu – dodał.

Peregrynacja obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa w archidiecezji przemyskiej

Jak zauważył metropolita przemyski, peregrynacja była spotkań na Eucharystii i w pozostałych sakramentach, uczestniczenia w rekolekcjach, gromadzenia się na wspólnej modlitwie parafialnej i rodzinnej. – Trwa przecież jeszcze peregrynacja obrazu Serca Pana Jezusa w naszych wspólnotach rodzinnych – zauważył kaznodzieja i wyraził swoją wdzięczność wobec wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w organizację oraz przezywanie archidiecezjalnej peregrynacji wizerunku Bożego Serca.

Pierwsze piątki i obraz Serca Pana Jezusa

W perspektywie zakończonej peregrynacji abp Szal zachęcał do gorącej modlitwy, aby ten czas zostawił błogosławione owoce. – Jeżeli coś się pięknie zaczęło, to nie może się skończyć tak byle jak. Trzeba, by to dzieło dalej było kontynuowane – apelował metropolita w szczególny sposób zachęcając do praktyki pierwszych piątków miesiąca, adoracji eucharystycznej, powstawania Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ. – Oby w naszych mieszkaniach na godnym miejscu był umieszczony obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa, który będzie przyciągał do siebie spojrzenie, ale także i duchowe momenty, duchowe wzruszenia – dodał.

Błogosławieństwo i "Te Deum"

Kończąc homilię metropolita przemyski z wielkim wzruszeniem prosił o Boże błogosławieństwo dla całej Archidiecezji Przemyskiej. – Prosimy Cię zatem Panie Jezu Chryste, niech Twe święte ręce uniosą się nad nami wszystkimi. Nad naszą archidiecezją, nad naszą ojczyzną, w geście błogosławieństwa. Niech promienie łask wypłyną z Twego serca i wypełnią nas twoim miłosierdziem – modlił się abp Szal.

Uczestnicy Mszy św. podczas zakończenia peregrynacji obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa w archidiecezji przemyskiej

Po rozdzieleniu Komunii Świętej wszyscy wyśpiewali uroczyste „Te Deum”, dziękując za czas archidiecezjalnej peregrynacji obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Następnie abp Adam Szal zawierzył Archidiecezję Przemyską Boskiemu Sercu Zbawiciela.

Półtora roku peregrynowania

Peregrynacja wizerunku Najświętszego Serca Pana Jezusa w archidiecezji przemyskiej rozpoczęła się 18 września 2023 r., w parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu. Następnie obraz odwiedził prawie 400 parafii w całej archidiecezji, zatrzymując się po drodze także w kaplicach klasztornych i domach zakonnych. W każdej wspólnocie po odwiedzinach Jezusowego wizerunku rozpoczynała się tzw. mała peregrynacja. Polega ona na przyjęciu obrazu Bożego Serca w domach parafian i powierzenia Mu swoich rodzin.