Przygotowania do beatyfikacji Siostry Krzysztofy Klomfass i XIV Towarzyszek

W Kurii Archidiecezji Warmińskiej odbyła się konferencja prasowa na temat beatyfikacji Siostry Krzysztofy Klomass i XIV jej Towarzyszek ze Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy. Uroczystość odbędzie się 31 maja 2025 r. w Braniewie.

Takiego wydarzenia w historii archidiecezji warmińskiej jeszcze nie było. Dzięki decyzji papieża Franciszka, beatyfikację Sióstr Męczenniczek wierni będą mogli przeżywać w Braniewie. Tym samym Stolica Apostolska chce, aby tego rodzaju uroczystości odbywały się w miejscach, gdzie żyli i pracowali Słudzy Boży. – To dotyka bardzo konkretnie tych terenów w kilku wymiarach. Tutaj działy się te dramaty, bardzo charakterystyczne dla czasu powojennego, a także, że dotyczy to Sióstr Katarzynek, bardzo mocno związanych z tą ziemią warmińską. To w Braniewie narodziło się to zgromadzenie, tam działała założycielka, błogosławiona Regina Protman – podkreślał podczas konferencji abp Józef Górzyński, metropolita warmiński.

W trakcie konferencji, organizatorzy uroczystości przedstawili pierwsze szczegóły. – Od ponad pół roku działa strona internetowa (beatyfikacja.katarzynki.org.pl), gdzie są najważniejsze informacji odnośnie tej uroczystości. Sama uroczystość odbędzie się na placu przy braniewskiej bazylice, a także w jej okolicach, 31 maja 2025 roku. Uroczystość rozpocznie się o godz. 10.00 montażem słowno-muzycznym wprowadzający w tematykę beatyfikacji, natomiast główna Eucharystia, celebrowana przez delegata papieskiego, kardynała Marcello Semeraro, prefekta Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych rozpocznie się o godz. 11.00 – mówi ks. Michał Tunkiewicz, koordynator sekretariatu beatyfikacji Sióstr Katarzynek, Męczenniczek II wojny światowej.

15 sióstr zakonnych, które zginęły 80 lat temu, gdy Armia Czerwona wchodziła na teren Warmii, Mazur i Powiśla, to siostry pracujące w szpitalach, przy parafiach, a także pracujące z dziećmi. Gdy zbliżało się zagrożenie, władze zakonne nie kazały im zostać. – Nie uciekły chociaż miały taką możliwość. One zostały przy ludziach w szpitalach, przy dzieciach, przy osobach starszych. Zapłaciły za to najwyższą cenę. Między innymi Siostra Krzysztofa Klomfass była pielęgniarką w Szpitalu Miejskim w Olsztynie. Na wieść o tym, co się może wydarzyć, mówiła, że woli zginąć, niż oddać się w ręce sowietów – mówi s. Angela Krupińska ze Zgromadzenia Sióstr z św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Braniewie.

Proces beatyfikacyjny trwał 20 lat. W tym czasie należało zebrać zeznania świadków. W trakcie wojny zginęło 105 Katarzynek, ale wobec tych 15 udało się zebrać najwięcej świadectw i zeznań mieszkańców Braniewa i okolic. Są już także pierwsze świadectwa osób, które za wstawiennictwem Sióstr Męczenniczek, wyprosiły potomstwo dla matek starających się o dziecko. Siostry potwierdzają także, że wierni zanoszą modlitwy za wstawiennictwem Sióstr Męczenniczek w intencji zdrowia, sytuacji rodzinnych, poszukiwania pracy czy różnych kryzysów.

Beatyfikacja jest ogromnym przeżyciem, zwłaszcza dla sióstr pracujących obecnie w Braniewie. – To są siostry, które mieszkały tu, pracowały tu, które wstąpiły do tego samego klasztoru, do którego my wstąpiłyśmy w Braniewie, składały śluby w tej samej kaplicy, co my. One chodziły tymi samymi drogami, którymi teraz my chodzimy. Jesteśmy kontynuatorkami ich wiary, misji, poświęcenia drugiemu człowiekowi – podkreśla s. Angela Krupińska.

Organizatorzy uroczystości spodziewają się około 10 tysięcy uczestników. – Dla mieszkańców Braniewa to jest dziedzictwo historyczne, kulturowe i religijne. Jesteśmy winni tym siostrom naszą pamięć. To one niosły pomoc mieszkańcom i zapłaciły za to życiem – zaznacza Tomasz Sielicki, burmistrz Braniewa.

Szczegółowe informacje dotyczące beatyfikacji Sióstr Katarzynek, męczenniczek II wojny światowej, a także formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie beatyfikacja.katarzynki.org.pl. Organizatorzy czekają na zgłoszenia.

Archidiecezja Warmińska / archwarmia.pl