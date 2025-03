Metropolita warszawski abp Adrian Galbas z wizytą na UKSW

Metropolita warszawski, arcybiskup Adrian Galbas spotkał się władzami rektorskimi oraz przedstawicielami wydziałów kościelnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. „Jestem dumny z tego jak Uniwersytet się rozwija” - powiedział arcybiskup.

Katarzyna Dominiak, Igor Kilanowski

Metropolita warszawski przybył do UKSW w roli Wielkiego Kanclerza Wydziałów Kościelnych tej uczelni.

Przenikanie środowisk i poglądów

Rektor ks. prof. Ryszard Czekalski zwrócił uwagę na fakt, że uczelnia jest znana arcybiskupowi Adrianowi Galbasowi. "Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać w murach naszej Alma Mater, która jest nią także dla Księdza Arcybiskupa. 13 lat temu spotkaliśmy się po raz pierwszy, ale występowaliśmy wtedy w zupełnie innych rolach. Ksiądz składał egzaminy doktorskie, a ja byłem prodziekanem Wydziału Teologicznego UKSW i przewodniczyłem komisji egzaminacyjnej, prowadziłem także ten doktorat. Jak się teraz okazuje, był to doktorat z perspektywy naszej Uczelni wyjątkowy. Dziś jest Ksiądz Arcybiskup Wielkim Kanclerzem wydziałów kościelnych naszej Uczelni. Drogi Opatrzności są jak widać nieznane, należy zatem z nią współpracować i pozytywnie odpowiadać na znaki czasu" – powiedział ks. rektor witając metropolitę warszawskiego.

Ks. Rektor przedstawił abp. Adrianowi Galbasowi członków kolegium rektorskiego, władze administracyjne Uczelni oraz dziekanów i dyrektorów wydziałów oraz instytutów nauk kościelnych. Jak podkreślił to pierwsze tego typu spotkanie.

Abp. Galbasa powitał rektor UKSW ks. prof. Ryszard Czekalski

"Jesteśmy Uczelnią, która kieruje się konkretną aksjologią. Trzymamy się naszych fundamentów i wartości, z których wyrośliśmy. Dzięki temu wiemy na czym budować. Jednocześnie jesteśmy otwarci na dyskusję, zmierzamy się z różnymi tematami i poglądami. Uniwersytet poprzez swoją otwartość wkracza w różne przestrzenie tego świata. Przenikanie środowisk i poglądów to wielka wartość społeczności akademickiej UKSW" – powiedział ks. prof. Ryszard Czekalski. "Nasze wydziały, zarówno te kościele reprezentowane tutaj, jak i pozostałe, posiadają ogromny potencjał intelektualny, którym zawsze będziemy mogli wspomóc posługę Księdza Arcybiskupa" – zapewnił rektor UKSW.

Szkoła mądrości

Arcybiskup Adrian Galbas dziękując za przedstawione prezentacje, nawiązał do słów powitania księdza rektora Ryszarda Czekalskiego i potwierdził, że UKSW to miejsce jemu bliskie. "Tutaj obroniłem pracę magisterską a później doktorat. Z tego powodu czuję się związany z tym miejscem i jestem dumny z tego jak Uniwersytet się rozwija" – powiedział.

Zwrócił także uwagę na szczególną datę. "Nasze spotkanie ma miejsce w uroczystość św. Józefa, który w Kościele jest ikoną człowieka najgłębiej mądrego, choć nie znamy żadnego słowa, które wypowiedział. To można odczytywać jako ważne przesłanie – jego życie i misja są bardzo wymowne, ma nam wiele do powiedzenie właśnie poprzez to, że niewiele mówi. W życiu często bywa na odwrót. Jest dużo mówienia a elokwencja, przecież wcale nie musi prowadzić do mądrości. Może być czczą „gadaniną”. To jest również wskazanie dla uniwersytetu, aby nie był tylko miejscem „produkcji słowa”, które wcale nie prowadzi do mądrości i życia wzniosłego, użytecznego społecznie. Oby to miejsce było szkołą mądrości, miejscem wychowywani ludzi mądrych, czyli nie tylko takich którzy posiadają wiedzę, ale potrafią tę wiedzę łączyć, wyciągać z niej wnioski i na jej podstawie podejmować dalekowzroczne i odważne decyzje. I być ludźmi takimi jak święty Józef – dającymi innym poczucie bezpieczeństwa i stabilności" – powiedział arcybiskup Adrian Galbas.

Ważne, by Uniwersytet był szkołą mądrości - mówił abp. Galbas

W trakcie spotkania przedstawiciele wydziałów kościelnych oraz władz Uczelni opisali Wielkiemu Kanclerzowi sytuację i perspektywy poszczególnych kierunków prowadzonych na wydziałach oraz rozwój badań naukowych w dziedzinach i dyscyplinach kościelnych. Omówiono także obszary ewentualnej i możliwej współpracy pomiędzy UKSW a archidiecezją warszawską.

Metropolita warszawski zaznaczył, że zna sytuację wydziałów kościelnych i kierunków teologicznych w Polsce i ma w sobie pokłady determinacji i odwagi aby „wspólnie stawać w obliczu dzisiejszych wyzwań stojących przed wszystkimi wydziałami kościelnymi”.

Wyzwania dla UKSW: "Trzy K"

Wskazania dla Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego arcybiskup Adrian Galbas streścił jako „trzy K”. "Ważny jest duży poziom kompetencji. Uniwersytet musi przekazywać wiedzę akademicką na bardzo wysokim poziomie. Drugie, równie ważne „K” to kreatywność – to wszystko co daje nam świat i co staje się impulsem do rozwoju. Świat stawia nam wiele pytań i dlatego uniwersytet powinien być miejscem, które nie boi się żadnego pytania ani wyzwania. Trzecie „K” to katolickość, w najgłębszym tego słowa znaczeniu, czyli reprezentuje katolicki system wartości a jednocześnie jest powszechny, otwarty na świat, nie bojący się świata. Katolicyzm to „otwarte ramiona wobec świata”. I taki jest Kościół – słucha pytań świata, rozterek świata, tez świata, argumentów świata i ofiarowuje temu wszystkiemu katolicką doktrynę wyrastającą z Objawienia i Tradycji Kościoła" - wyjaśnił abp Adrian Galbas.

Przywołując słowa papieża Franciszka z adhortacji Evangelii gaudium o tym, że „łaska bazuje na kulturze” metropolita warszawski podkreślił, że „katolickość uniwersytetu polega także na tym, że tę kulturę rozpoznaje, bada, pogłębia i wchodzi z nią w dialog, mając konkretne, przemyślane i adekwatne propozycje. "Jestem przekonany, że taką Uczelnię i takie środowisko będziemy razem budować" – wskazał na zakończenie Wielki Kanclerz Wydziałów Kościelnych UKSW.

Abp Adrian Galbas 14 grudnia 2024 roku objął kanonicznie Archidiecezję Warszawską oraz odbył ingres do Archikatedry Męczeństwa św. Jana Chrzciciela, stając się zarazem Wielkim Kanclerzem Wydziałów Kościelnych UKSW: Teologicznego, Prawa Kanonicznego, Filozofii Chrześcijańskiej oraz Studiów nad Rodziną.