25. rocznica beatyfikacji Męczennic z Nowogródka i misja Nazaretanek na Białorusi

5 marca mija 25 lat od beatyfikacji jedenastu Sióstr Nazaretanek z Nowogródka, które w czasie II wojny światowej oddały życie za mieszkańców miasta. „Ich życie i śmierć przypominają mi, że moje działanie ma znaczenie i może być źródłem nadziei i wiary dla innych” – mówi siostra s. Filotea Tichonowicz, przełożona prowincjalna Sióstr Nazaretanek na Białorusi.

Heroiczna ofiara Błogosławionych Męczennic pozostaje symbolem chrześcijańskiego poświęcenia i inspiracją dla współczesnych Nazaretanek posługujących na Białorusi, gdzie wielu wiernych codziennie mierzy się z różnymi wyzwaniami w życiu religijnym.

Ofiara w imię miłości

Siostry przybyły do Nowogródka w 1929 roku, by służyć społeczności przez edukację i pomoc duszpasterską. Niestety II wojna światowa brutalnie przerwała Ich misję. Gdy niemieccy okupanci planowali egzekucję 120 mieszkańców, Siostry dobrowolnie ofiarowały swoje życie. „Jeśli potrzebna jest ofiara, niech lepiej nas rozstrzelają niż tych, którzy mają rodziny” – powiedziała przełożona, s. Maria Stella.

1 sierpnia 1943 roku jedenaście Sióstr zostało rozstrzelanych w lesie pod Nowogródkiem. Po wojnie Ich ciała pochowano przy kościele w Nowogródku, a później złożono w sarkofagu w świątyni. 5 marca 2000 roku papież Jan Paweł II ogłosił Je błogosławionymi.

Nazaretanki na Białorusi – życie w wierze

Dziś Nazaretanki kontynuują swoją misję, wspierając wspólnoty katolickie i pomagając wiernym w duchowym wzrastaniu. „Ofiara naszych Sióstr Męczennic dla mnie jest jak Miłosierne spojrzenie Boga Ojca na swoje dzieci. On liczy na nas, bo może kochać w nas. Tak Bóg ukochał przez Siostry Męczennice ten lud znękany” - podkreśla s. Teresa Kuczyńska. Wiele osób, szczególnie starszych, pamięta jeszcze trudne lata powojenne, gdy wiara była dla nich ostoją w codziennym życiu. Obecnie wyzwaniem jest troska o młode pokolenie, które dorasta w świecie pełnym zmian, a jednocześnie szuka duchowego oparcia i wartości.

„Dla mnie ofiara błogosławionych Sióstr to najwyższy wyraz miłości do Boga i bliźnich. To przykład zaufania, który daje światło w trudnych chwilach” - mówi s. Filotea Tichonowicz. Siostry posługują w parafiach, prowadzą katechezę, wspierają rodziny, samotne matki i osoby starsze. Ich obecność umacnia wspólnotę, dając ludziom poczucie, że Kościół jest zawsze blisko nich. „Męczennicy są świadkami, że istnieją wartości wyższe niż życie doczesne” - dodaje s. Filotea.

Żywe świadectwo dla wiernych

Historia Błogosławionych Sióstr wciąż inspiruje zarówno duchownych, jak i świeckich. „Dla mnie Ich ofiara to miłość pokazana czynem, a nie słowami. To żywy przykład Ewangelii” -podkreśla s. Natalia Urbanowicz. „Pokazują, że trudności rodzinne nie są obojętne dla Kościoła, lecz bardzo ważne.”

Wierni coraz częściej zwracają się o wstawiennictwo Sióstr Męczennic w codziennych sprawach, powierzając im swoje troski i radości. „Siostry są wierne – jeśli kogoś wezmą w opiekę, zawsze towarzyszy mu Ich wsparcie” - mówi s. Laura Szukiełowicz.

Podczas wprowadzenia relikwii Sióstr Męczennic do parafii w Homlu starsza kobieta podeszła do sióstr pokazując obrazek Błogosławionych, bardzo zniszczony. Powiedziała, że jej dom uległ pożarowi. Ocalały dzieci i tylko ten obrazek. „Cała moja rodzina ma te Siostry za opiekunki. Choć nie znaliśmy Ich historii, zawsze czciliśmy je jako święte” – wyznała.

Siostry Męczennice – znak nadziei

25 lat po beatyfikacji bł. Marii Stelli i Jej Towarzyszek Ich historia nadal inspiruje. Dla wielu osób wciąż stanowią wzór odwagi i niezłomnej wiary. „Najważniejsze jest to, że Męczennice z Nowogródka są żywym przykładem tego, jak wielką miłość można okazać Bogu i bliźnim. Ich życie i śmierć przypominają mi, że moje działanie ma znaczenie i może być źródłem nadziei i wiary dla innych,” podsumowuje s. Laura.

W czasach, gdy życie religijne wymaga determinacji i wytrwałości, współczesne Nazaretanki niosą wsparcie i nadzieję, pomagając wiernym trwać przy wartościach, które przekazywały ich Poprzedniczki.

Sisters News Service