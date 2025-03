„Makulatura na misje.” Papier, który zmienia życie ludzi

W sercu Podkarpacia, przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku, narodziła się niezwykła inicjatywa, która od ponad trzynastu lat przynosi realną pomoc mieszkańcom Afryki. Grupa Charytatywna działająca przy tym sanktuarium rozpoczęła akcję „Makulatura na Misje” – prosty, a zarazem genialny pomysł, który zamienia niepotrzebny papier w źródło życia dla tysięcy ludzi.

Ks. Marek Kapłon

Zbudowano już 38 studni

Celem akcji jest zbiórka makulatury, z której dochód w całości przeznaczany jest na budowę studni głębinowych w krajach afrykańskich. Dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności i wsparciu darczyńców, udało się już wybudować trzydzieści osiem studni, które zapewniają dostęp do czystej wody w miejscach, gdzie jest ona luksusem. Akcję nadzoruje pan Ryszard Łuczyk, który z pasją i determinacją koordynuje logistykę, ustawianie kontenerów i organizację zbiórek. Kontenery rozlokowane są na stałe w kilkunastu miejscach na Podkarpaciu, głównie przy parafiach lub szkołach.

Ks. Marek Kapłon dzięki mieszkańcom Podkarpacia mógł otworzyć studnię im. św. Rafała Kalinowskiego

Studnie imienia polskich świętych



Każda studnia nosi imię jakiegoś świętego lub błogosławionego, osoby ważnej dla Kościoła, a na miejscu umieszczane są tabliczki z informacją o darczyńcach z Podkarpacia. Jest między innymi studnia imienia Blogoslawionej Rodziny Ulmów, Świętego Jana Pawła II, Świętego Andrzeja Boboli, czy innych świętych i błogosławionych. Każda studnia to piękny gest wdzięczności i pamięci, który łączy ludzi z różnych zakątków świata w jednym wspólnym celu – niesieniu pomocy.

Otwarcie studni daje lokalnej społeczności szansę na poprawę życia

Pierwszy krok ku godniejszemu życiu



Dzięki tej inicjatywie mieszkańcy Afryki zyskują dostęp do czystej wody, co znacząco poprawia ich jakość życia, zdrowie i codzienne funkcjonowanie. Dla wielu z nich to pierwszy krok ku godniejszemu życiu.

Otwarcie studni, to ważne wydarzenie dla całej społeczności