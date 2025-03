Liderzy Zakonu Maltańskiego na Jubileuszu w Rzymie

Liderzy Suwerennego Rycerskiego Zakonu Maltańskiego podczas konferencji w Rzymie podkreślili konieczność jeszcze większego zaangażowania braci zakonu w służbie ubogim i chorym. Przy czterech bazylikach jubileuszowych w Rzymie działają już punkty medyczne Zakonu Maltańskiego, które pomagają pielgrzymom jubileuszowym w nagłych sytuacjach.

Giancarlo La Vella - Watykan

Przywódcy Zakonu Maltańskiego spotkali się na trzydniowych obradach w Rzymie, zakończonych w minioną niedzielę w papieskiej Bazylice Santa Maria Maggiore. Okazją do spotkania był Jubileusz Nadziei – uczestnicy konferencji przeszli przez drzwi święte we wspomnianej bazylice, uczestniczyli we Mszy św. celebrownej przez przywódcę zakonu, kard. Gianfranco Ghirlandę – ale także potrzeba dyskusji nad wzmocnieniem misji pomocy najbardziej potzebującym. Uczestnicy konferencji debatowali nad zaangażowaniem humanitarnym i duchowym członków Zakonu Maltańskiego na poziomie globalnym.

Intensywna działalność humanitarna

Wielki Mistrz Zakonu, John Dunlap oraz Wielki Kanclerz, Riccardo Paternò di Montecupo, podkreślali potrzebę wzmocnienia zaangażowania wszystkich członków Zakonu Maltańskiego w służbie ubogim i chorym. Stwierdzono, że jest to cel, do którego należy dążyć w ścisłej jedności, korzystając z odpowiednich narzędzi. Należy przy tym brać pod uwagę szybko rosnące potrzeby humanitarne, coraz częściej wynikające ze złożonych zjawisk, takich jak zmiany klimatyczne, migracja, sztuczna inteligencja lub integracja społeczna.

Punkty medyczne przy głównych bazylikach

Zakon Maltański potwierdził swój charyzmat także w Roku Jubileuszowym służbą zdrowotną przy czterech bazylikacj jubileuszowych w Rzymie: św. Piotra, św. Jana na Lateranie, Santa Maria Maggiore i św. Pawła za Murami. Bazyliki te są celem pielgrzymowania wielkich rzesz osób z całego świata, którzy codziennie przechodzą przez Drzwi Święte. W ośrodkach zdrowia przy bazylikach liczni wolontariusze posługujący się różnymi językami zapewniają opiekę medyczną pielgrzymom, którzy mogą jej potrzebować.

Zadaniem czterech ośrodków jest interweniowanie w nagłych przypadkach medycznych, stabilizowanie stanu pielgrzymów dotkniętych nagłą chorobą i, w razie potrzeby, zapewnienie transportu do jednego z rzymskich szpitali.

Profesor Domenico Arduini, koordynator działalności zdrowotnej Suwerennego Rycerskiego Zakonu Maltańskiego przypomniał, że ta działalność zdrowotna powstała w porozumieniu ze Stolicą Apostolską podczas pierwszej wojny światowej, kiedy setki ludzi zostało przyjętych i leczonych przez lekarzy i pielęgniarki wolontariuszy Zakonu w obecnej rezydencji Świętej Marty.

Niesienie wiary i pomocy chorym oraz ubogim

Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego z Rodos i z Malty – jak brzmi oficjalna, pełna nazwa Zakonu Maltańskiego - został założony w Jerozolimie w drugiej połowie XI wieku. Jest katolickim, świeckim zakonem religijnym, podmiotem prawa międzynarodowego.

Jego misją jest dawanie świadectwa wiary i służenie ubogim i chorym. Obecnie Zakon Maltański działa głównie w dziedzinie pomocy społeczno-medycznej i humanitarnej i jest obecny w ponad 120 krajach. Prowadzi szpitale, centra medyczne, przychodnie, instytuty dla osób starszych i niepełnosprawnych, ośrodki dla nieuleczalnie chorych, projekty opieki społeczno-psychologicznej dla migrantów i uchodźców w Ziemi Świętej, w Libanie i w innych punktach zapalnych na świecie. Zakon prowadzi także liczne projekty pomocy dla ludności ukraińskiej dotkniętej trzyletnią wojną.