Kopia ikony Matki Bożej Częstochowskiej rozpoczyna peregrynację po Brazylii

21 marca br. rozpocznie się III etap peregrynacji Ikony Częstochowskiej „Od Oceanu do Oceanu” przez świat w obronie cywilizacji życia i miłości. Odwiedziny wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej – Królowej Polski w Brazylii – oprócz aspektu pro-life i duchowości maryjnej, są także wielką promocją Polski, jej historii i wiary w przestrzeni międzynarodowej.

Przemysław Radzyński

Wydarzenie bez precedensu

„Naturalnej wielkości kopia Ikony Matki Bożej Częstochowskiej, przyłożona do oryginalnego wizerunku i poświęcona na Jasnej Górze, wędruje przez świat od 2012 roku. Modliły się przed nią miliony ludzi, wiele dzieci w łonach matek zostało uratowanych. Przejechała już 200 tys. km, co czyni tę peregrynację wydarzeniem bez precedensu. Brazylia jest 30. krajem na trasie tej wędrówki. Kolejnymi będą: Urugwaj, Argentyna, a następnie Włochy” – informuje Ewa Kowalewska z Human Life International Polska, która jest organizatorem wydarzenia a równocześnie autorką peregrynującej po świecie ikony.

W obronie cywilizacji życia i miłości

Matka Boża w ikonie Częstochowskiej przyleci z Ekwadoru do Rio de Janeiro w Brazylii pod opieką polskiego misjonarza ks. Leona Juchniewicza, który pełni rolę Jej kustosza w Ameryce Południowej już od kilku lat. Koordynatorem wizyty w Brazylii jest Polak – ks. Zdzisław Stanisław Błaszczyk, biskup pomocniczy archidiecezji Rio de Janeiro. „Zapraszamy wszystkich ludzi, którym życie jest bliskie, do wzięcia udziału w tych chwilach, aby nasza jedność i modlitwa w obronie cywilizacji życia i miłości przyniosły oczekiwane owoce” – napisał bp Błaszczyk w zaproszeniu na uroczystości. Świeckim koordynatorem na terenie Brazylii został lekarz pediatra Talmir Rodrigues, lider International Right to Life Federation.

Z miasta do miasta, z parafii do parafii

Po uroczystym powitaniu na lotnisku Galeão kopia ikony Matki Bożej Częstochowskiej odwiedzi Kurię Metropolitalną w Rio de Janeiro. W sobotę 22 marca odbędzie się uroczysta Msza św. w bazylice św. Jana Chrzciciela. W niedzielę 23 marca ikona Matki Bożej Częstochowskiej zostanie przywieziona w pobliże olbrzymiej figury Chrystusa Odkupiciela na szczycie Corcovado górującym nad Rio de Janeiro i zatrzyma się na chwilę w kaplicy, która znajduje się w postumencie tej statuy. W kolejnych dniach ikona odwiedzi wiele parafii na terenie archidiecezji Rio de Janeiro.

W dniach 28-30 marca zaplanowano odwiedziny w Sao Paulo, gdzie w dzielnicy Barra Funda, odbędzie się Międzynarodowy Kongres dla Życia i Rodziny. Polskę oraz Międzynarodową Koalicję „Od Oceanu do Oceanu” będzie reprezentował Lech Kowalewski. Dużym wydarzeniem stanie się przyjazd ikony częstochowskiej w dniu 1 kwietnia do Aparecidy – jednego z największych na świecie sanktuariów Matki Bożej. 2 kwietnia zaplanowano nawiedzenie Matki Bożej w Ikonie Częstochowskiej sieci organizacji pro-life w Brazylii pt. „Brazylia dla Życia”. Przewidziano także odwiedziny „Domu dla kobiet w ciąży” w Nova Iguacu.

Czarna Madonna nigdy nas nie opuszcza

„Matka Boża w częstochowskiej ikonie zawsze jest radośnie przekazywana z miasta do miasta, z diecezji do diecezji, z parafii do parafii i od zgromadzenia do zgromadzenia z udziałem chrześcijańskich lub pozarządowych grup i organizacji – zawsze z wiarą i lękiem oraz świadomością, że Ona, Czarna Madonna, nigdy nas nie opuszcza, zawsze wstawia się za ochroną poczętego ludzkiego życia aż do naturalnej śmierci, a także za obroną etyki i moralności chrześcijańskiej oraz doktryny katolickiej” – zwraca uwagę doktor Talmir Rodrigues, reprezentujący peregrynację „Od Oceanu do Oceanu” w Brazylii.

Wszelkie informacje na temat peregrynacji ikony częstochowskiej „Od Oceanu do Oceanu” po Brazylii można śledzić za pośrednictwem strony www.odoceanudooceanu.pl.