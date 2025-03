Katolicy chińscy modlą się za Franciszka i czerpią z jego świadectwa

Podobnie jak wierni na całym świecie, również chińscy katolicy modlą się o zdrowie Papieża Franciszka. W czasie Wielkiego Postu przykład cierpienia Ojca Świętego służy duchowym rozważaniom poświęconym starości i choroby w świetle chrześcijańskiej nadziei.

Vatican News

Chińscy katolicy przeżywają czas Wielkiego Postu Roku Jubileuszowego w duchowych rozważaniach, w których podejmują również temat cierpienia, starości i choroby. Jak podaje watykańska agencja Fides, w tym kontekście źródłem pocieszenia jest również świadectwo złożone w tych dniach przez papieża Franciszka.

Modlitwa i świadectwo

Według doniesień kościelnej strony informacyjnej xinde.org i stron internetowych kilku chińskich diecezji, modlitwa za chorego papieża jest powiązana z wielkopostnymi jubileuszowymi kursami formacyjnymi skoncentrowanymi na nadziei.

W duchowych medytacjach prowadzonych przez kapłanów diecezji Suzhou, jeden z tematów refleksji wspólnotowej odnosił się do stanu zdrowia papieża Franciszka i tego, jak modlitwa o jego zdrowie jest sposobem opieki nad chorymi osobami starszymi, a także modlitwą za nich. Wszyscy księża diecezjalni uczestniczyli w wielkopostnych rekolekcjach prowadzonych przez ks. Johna Baptista Zhanga, założyciela xinde.org, opracowanych wokół głównego tematu „Schronienie na pustyni, aby spotkać Pana”.

Jak przeżywać cierpienie

W okresie Wielkiego Postu, dla osób starszych z parafii Hongkou (diecezja Szanghaj) poświęconej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, wątkiem, który przewijał się we wspólnych rozważaniach, była towarzysząca im starość. Proboszcz ks. Niu Suqing zauważył, że „starość nie jest zachodem słońca; długowieczność jest błogosławieństwem od Boga. Głęboka wiara pomaga nam zaakceptować starość, cierpienie, a nawet chorobę i nieść ten krzyż, biorąc pod uwagę jego wartość z chrześcijańskim spojrzeniem”.

Ksiądz wyraźnie odniósł się do tego, jak cierpienie przeżywał św. Jan Paweł II i jak przeżywa je obecnie papież Franciszek. Jednocześnie wspólnota parafialna, uznając wartość starszych parafian jako świadków wiary i nadziei, wyraziła pragnienie promowanie inicjatyw mających na celu wspieranie i pocieszanie osób starszych.

Modlitwy w sanktuarium Matki Bożej w Sheshan

W intencji Ojca Świętego wierni modlą się także w chińskim sanktuariu Matki Bożej z Sheshan. Jak informuje agencja Fides, kard. Stephen Chow Sau-yan, biskup Hongkongu, poinformował, że przybył do sanktuarium razem z bp. Josephem Shen Bin, aby modlić się za Papieża Franciszka.

Sanktuarium Matki Bożej w Sheshan

To sanktuarium, o którym Franciszek często wspominał, przywołując przykład nabożeństwa Ludu Bożego w Chinach do Matki Bożej. Przypominał, że w maju „wielu naszych chińskich braci i sióstr pielgrzymuje do sanktuarium w Sheshan, aby powierzyć swoje modlitwy i nadzieje wstawiennictwu Matki Jezusa”.

„Ja również”, mówił przed rokiem Biskup Rzymu, „duchowo wstępuję na wzgórze Sheshan. I wszyscy razem powierzmy Matce Bożej, Wspomożycielce, naszych braci i siostry w wierze, którzy są w Chinach, cały naród chiński i cały nasz biedny świat, prosząc o Jej wstawiennictwo, aby pokój zawsze wszędzie zwyciężał” – modlił się Papież w maju 2024 r. podczas konferencji z okazji 100-lecia Primum Concilium Sinense na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum.