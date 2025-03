Katedra Notre-Dame: 100 dni od otwarcia, emocje, łzy, nawrócenia

2,5 mln osób odwiedziło katedrę Notre Dame w ciągu pierwszych stu dni od ponownego otwarcia po pożarze. Są ogromne emocje, dużo łez, wielu zatrzymuje się na modlitwę, niektórzy po latach przystępują do spowiedzi, inni proszą nawet o chrzest – mówi Sybille Bellamy-Brown, odpowiedzialna za obsługę zwiedzających.

Krzysztof Bronk - Watykan

Mówiąc o pierwszych stu dniach odrestaurowanej katedry, wspomina o liczbach, których można się było spodziewać, 30 tys. osób każdego dnia. Ale opowiada też o niezwykłych reakcjach ludzi, którzy przychodzą do paryskiej katedry. Okazuje się, że te kamienie potrafią wyrazić to, co nie wypowiedziane. Ludzie są pod silnym wrażeniem. Pamięcią powracają do wspomnień sprzed pięciu lat, kiedy świątynie trawił ogień. Zbieramy wiele łez – opowiada Bellamy-Brown w rozmowie z Radiem RCF.

Podkreśla, że właśnie z tego powodu gospodarze świątyni nie mówią już o turystach, ale o odwiedzających. Bo jest to miejsce spotkania: ze sztuką, z Bogiem, z sobą samym.

Przyznaje, że przygotowując się do ponownego otwarcia katedry, w taki sposób zaplanowano trasę zwiedzania, aby świątynia stała się wizytówką chrześcijaństwa, czytelną również dla niewierzących, „aby każdy mógł zrozumieć, jak to jest być chrześcijaninem”. Zwiedzający wchodzą przez centralny portal Sądu Ostatecznego, trafiają na baptysterium, miejsce, które wprowadza w życie chrześcijańskie. Kolejne etapy zwiedzania prowadzą od przymierza Starego Testamentu, do tajemnicy Chrystusa, Zesłania Ducha Świętego i misji Kościoła. W tym celu przygotowano specjalne przewodniki i darmowe aplikacje.

O swej wierze świadczy też 300 wolontariuszy, którzy przyjmują zwiedzających, odpowiadają na ich pytania, prowadzą na miejsce modlitwy i spowiedzi albo też umożliwiają spotkanie z dyżurującym kapłanem czy diakonem stały. Dzięki temu – jak mówi Bellamy-Brown – katedra staje się sposobem na poznanie religii, dla której została zbudowana.