Kard. Zuppi: wiadomość o wypisie Papieża ze szpitala napełnia nas radością

Przewodniczący włoskiego episkopatu skomentował w sobotę wieczorem wiadomość o zakończeniu hospitalizacji Papieża Franciszka. Nawiązał do cennego nauczania, jakie Ojciec Święty przekazał światu, zmagając się z chorobą.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

„Wiadomość o wypisaniu Ojca Świętego z Polikliniki Gemelli napełnia nas radością. W tych tygodniach towarzyszyliśmy mu naszymi modlitwami i nadal będziemy go wspierać, tak jak robiliśmy to przez dwanaście lat jego pontyfikatu” – podkreślił przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch kard. Matteo Zuppi.

Hierarcha zwrócił uwagę na przesłanie, jakie Papież kierował do wiernych w czasie hospitalizacji, zarówno w przygotowywanych rozważaniach do niedzielnej modlitwy Anioł Pański, jak i poprzez swoje świadectwo. „Podczas tego długiego pobytu ukazał nam błogosławieństwo, które kryje się w słabości, ponieważ to właśnie w takich chwilach uczymy się jeszcze bardziej ufać Panu” – przypomniał. Za Franciszkiem powtórzył słowa o „cudzie czułości, który towarzyszy osobom poddanym próbie, wnosząc trochę światła w noc cierpienia.”

„Teraz, razem z nim, wysławiajmy Pana, który nigdy nas nie opuszcza, i który w chwilach cierpienia stawia u naszego boku osoby, które odbijają promień Jego miłości, zapewniając go o bliskości i modlitwie naszych wspólnot” – zachęcił na zakończenie.

Wczoraj papiescy lekarze poinformowali, że dziś Ojciec Święty opuści Poliklinikę Gemelli i powróci do Domu św. Marty, gdzie będzie kontynuował rehabilitację i leczenie. W południe przewidziane jest pozdrowienie i błogosławieństwo wiernych przez Papieża, ze szpitalnego okna.