Kard. Sako: w Iraku obchody Ramadanu i Wielkiego Postu umacniają jedność narodową

W 2025 roku muzułmański miesiąc postu zbiega się z chrześcijańskim okresem pokuty, co „jest znakiem nadziei” – podkreśla patriarcha Bagdadu obrządku chaldejskiego w przesłaniu skierowanym do muzułmanów i chrześcijan. „Braterstwo ludzkie to nie tylko idea, ale droga, która nas kształtuje i którą wcielamy w nasze codzienne życie”.

Vatican News

Siła postu w obliczu trudności

Patriarcha Kościoła Chaldejskiego, kard. Raphaël Louis Sako kieruje swoje przesłanie do wiernych obu religii, wzywając do nadziei. Przypomina, że dla obu wyznań czerpanie z odnawiającej mocy postu jest szczególnie ważne w czasie, gdy Bliski Wschód i świat zmagają się z wojnami, terrorem i zniszczeniem.

Potrzeba Bożego światła

„Z tej okazji – czytamy w przesłaniu – składam muzułmanom, którzy rozpoczynają miesiąc postu, oraz chrześcijanom wchodzącym w czas Wielkiego Postu, moje szczere życzenia. Modlę się, aby Wszechmogący obdarzył nas wszystkich Swoją miłosierną łaską i zapewnił bezpieczeństwo naszemu ukochanemu krajowi oraz całemu regionowi”.

Patriarcha przypomina następnie, że Ramadan i Wielki Post to „czas postu, modlitwy, pokuty, przebaczenia, oczyszczenia z wad, jałmużny, miłości bliźniego i wartości moralnych przeżywanych w duchu miłości i tolerancji”. Kard. Sako wyraża jednak zaniepokojenie „oddaleniem wielu ludzi od Boga, Boga miłości i miłosierdzia”, a także „oddaleniem od siebie nawzajem, od tolerancji i czynienia dobra”. Podkreśla, że w czasie postu wierni potrzebują Bożego światła, aby prowadziło ono ich umysły i serca, pomagając im przekładać Jego wolę na życie w cnocie.

Spojrzenie na Irak

Patriarcha zwraca uwagę na sytuację w Iraku: „Nie ma innego rozwiązania na rzecz trwałej stabilności kraju niż podporządkowanie się zasadom państwa, współpraca na rzecz umocnienia sprawiedliwości, rządów prawa i jedności narodowej oraz zastosowanie koncepcji obywatelstwa zamiast sekciarstwa. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają edukacja i media”. Wzywa także duchownych do przypominania wiernym o wartościach religijnych i moralnych, tak, aby post nie był jedynie formalnym zwyczajem, ale świadomym wyborem serca i duszy, prowadzącym do nawrócenia i błogosławieństwa dla kraju i jego mieszkańców.

Wzajemne poznanie religii

W swoich wypowiedziach kardynał wielokrotnie podkreślał, jak ważne jest głębsze poznanie islamu i chrześcijaństwa. W przedmowie do książki poświęconej islamowi napisał: „Nie do przyjęcia jest, byśmy nie poznali prawdy o islamie i by muzułmanie nie uczyli się prawdy o chrześcijaństwie i innych religiach, korzystając z wiarygodnych i uznanych źródeł, a nie opierając się na ludowych przekonaniach i uprzedzeniach”. Patriarcha Bagdadu wyraża nadzieję na „nową wizję, która otworzy drogę do lepszej współpracy, wolnej od dążenia do dominacji i ekstremizmu. Nadszedł czas, aby oczyścić nasze serca i zreformować siebie w świetle prawdy, ponieważ wiara to jedno, a religijność to coś innego”.

Droga do ludzkiego braterstwa

Kard. Sako podkreśla różnicę między islamem religijnym a islamem politycznym. „Prawdziwy islam akceptuje współistnienie i pluralizm. Chrześcijaństwo jest drogą miłości, wskazaną przez Chrystusa, który wezwał swoich uczniów do życia w braterstwie, miłości i pokoju”. W książce zaznacza, że islam zawiera wezwanie do miłosierdzia, które wielu muzułmanów praktykuje bez względu na tożsamość innych ludzi. Miłość i miłosierdzie są nierozłączne – miłosierdzie jest wyrazem miłości.

Na koniec patriarcha apeluje o odwagę i szczerość w uznaniu wspólnych wartości oraz uczciwe przyjęcie różnic. „Bóg stworzył nas różnymi, abyśmy mogli się wzajemnie kochać i współpracować. Tego właśnie pragnie Bóg, który obdarza wszystkich swoją miłością i miłosierdziem”.