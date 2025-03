Kard. Ryś o Symfonii Miłosierdzia: przemawia językiem kultury i piękna

W odpowiedzi na wezwanie papieża Franciszka do modlitwy o miłosierdzie i pokój na świecie, wkrótce odbędzie się wydarzenie muzyczno-religijne – Symfonia Miłosierdzia. Koncert zostanie wykonany jednocześnie w Krakowie, Watykanie oraz innych miastach na pięciu kontynentach. Wydarzenie odbędzie się 26 kwietnia w wigilię Święta Miłosierdzia. O życiu i duchowości św. Faustyny Kowalskiej, której zapiski stały się inspiracją dla Symfonii Miłosierdzia, opowiada metropolita łódzki kardynał Grzegorz Ryś.

Tomasz Zielenkiewicz

Św. Faustyna – prostota i zaufanie Bogu

Św. Faustyna Kowalska, na zapiskach której opiera się treść SYmfonii Miłosierdzia, była osobą prostą, ale głęboko ufającą Bogu. Kardynał Ryś przypomina, że Bóg często wybiera właśnie to, co proste i małe. „Święty Paweł napisał, że Bóg wybiera to co nie jest. My zawsze mówimy — ty nie wiesz kim ja jestem — żeby podkreślić swoją wagę, wykształcenie, doświadczenie, mądrość. Słuchaj mnie, bo ja jestem tym i tym. Tymczasem Bóg wybiera to co nie jest” – zaznacza kardynał.

„Faustyna należy do tych ludzi, o których mówimy, że właściwie ich nie ma. A jednak to właśnie przez nich Bóg się objawia” – mówi kardynał. „Jezus wybrał ją, bo w jej prostocie i pokorze mógł się stać obecny, tak jak staje się obecny w Eucharystii, w kawałku prostego chleba” - dodał hierarcha.

Kardynał Grzegorz Ryś zwrócił uwagę na kluczowy moment w życiu św. Faustyny Kowalskiej, który miał miejsce podczas balu w Łodzi. Faustyna, bawiąc się tam, nagle ujrzała Jezusa umęczonego. To doświadczenie głęboko poruszyło dziewczynę, która opuściła bal i udała się do katedry, gdzie padła krzyżem przed Najświętszym Sakramentem. Tam usłyszała wezwanie: „Jedź natychmiast do Warszawy, tam wstąpisz do klasztoru”. To wydarzenie stało się punktem zwrotnym w jej życiu, prowadząc ją do wstąpienia do zakonu i przyjęcia misji głoszenia Bożego miłosierdzia.

Miłosierdzie jako odpowiedź na współczesne wyzwania

Kardynał Grzegorz Ryś podkreśla, że przesłanie miłosierdzia, które przekazała światu św. Faustyna Kowalska, jest dziś bardziej aktualne niż kiedykolwiek. „Pan Bóg nieustannie podpowiada człowiekowi, że miłosierdzie jest odpowiedzią na wszystkie dramaty, szaleństwa, które w naszym świecie nie się dzieją, tylko my je sprawiamy. W wieku dwóch wojen światowych świat usłyszał orędzie o miłosierdziu i dokąd świat tego nie zrozumie, będzie strasznie biedny, to znaczy będzie stosował leczenie dżumy przez cholerę. To jest to, co się w naszym świecie dzieje” – podkreślił kardynał.

Kardynał Ryś zwraca uwagę, że miłosierdzie nie jest jedynie litością, ale przede wszystkim miłością, która jest wierna i przekracza nawet momenty zawodu. „Jezus mówi: »Nie ma większej miłości, jak ta, gdy ktoś oddaje życie za przyjaciół swoich«. To jest jedno wielkie słowo: kocham cię. I dokąd będę ci to powtarzał, a ty nic z tym nie robisz” – te słowa Jezusa skierowane do św. Faustyny przytacza metropolita łódzki.

Kardynał Ryś podkreśla również, że duchowość św. Faustyny była głęboko eucharystyczna. „Ona bardzo często widziała Jezusa w Hostii, a Jezus nazywał ją »Hostią moją«. To jest absolutnie przepiękne” – mówi kardynał. „W swojej małości była najlepszym materiałem na to, by Bóg mógł się stać w niej obecny” - dodał.

Modlitwa o pokój w burzliwych czasach

Kardynał Ryś zwraca uwagę, że w dzisiejszych czasach, pełnych niepewności i konfliktów, przesłanie św. Faustyny o Bożym Miłosierdziu jest szczególnie ważne. Zwrócił uwagę, że pokój przychodzi tylko tam, gdzie jest przebaczenie. „Miłosierdzie to jest takie wyjście do drugiego, które zawiesza trochę na kołku taką wymierną, prostą, wymienną sprawiedliwość. A ta wymienna sprawiedliwość to jest jeden z naszych najczęściej uwielbianych bożków, mam swoje prawo i mnie się należy, wszyscy muszą moje prawo respektować. I tu nie chodzi o to, żeby komuś odmawiać jego praw, tylko że ja potrafię z niektórych swoich praw zrezygnować. To jest właśnie miłosierdzie” – podkreśliła hierarcha.

Symfonia Miłosierdzia – język kultury i piękna

Kardynał Ryś, odnosząc się do Symfonii Miłosierdzia, podkreślił, że wydarzenie przemawia językiem kultury, estetyki i piękna. „Jan Paweł II kiedyś powiedział, że nowa estetyka zbawi świat. Dlatego ta Symfonia ma wielkie szanse dotarcia do człowieka, jakim on dzisiaj jest, bo będzie mówić jego językiem i odwoływać się do jego wrażliwości” – dodał kardynał.

Symfonia Miłosierdzia to wydarzenie modlitewno-muzyczne, które odbędzie się 26 kwietnia roku o godzinie 17:00 w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. W ramach czuwania w wigilię Święta Miłosierdzia, uczestnicy z całego świata połączą się poprzez łącza telewizyjne i internetowe, aby wspólnie odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz wysłuchać utworu skomponowanego przez Bartłomieja Gliniaka do słów św. Faustyny Kowalskiej. Symfonia zostanie wykonana w 16 językach, m.in. polskim, angielskim, hiszpańskim, chińskim i arabskim, symbolizując jedność i różnorodność kulturową uczestników.

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia S.A. w likwidacji)