Jubileusz 2025. Piękna podróż przemieniająca życie

Modlitwa, także ta w intencji Papieża Franciszka; pielgrzymowanie w intencjach swoich, rodziny i bliskich; poznanie początków Kościoła, historii i kultury Italii – wskazują uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim, mówiąc o tym, dlaczego zdecydowali się na pielgrzymkę do Włoch w Roku Jubileuszowym.

ks. Marek Weresa – Watykan

W czwartek, 13 marca grupa 44 uczniów z diecezji siedleckiej, wraz opiekunami przeszła przez Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra. W rozmowie z Radiem Watykańskim – Vatican News, opowiedzieli o tym co znaczy dla nich nadzieja i dlaczego pielgrzymują do Rzymu podczas Jubileuszu 2025.

Wspólne pielgrzymowanie

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podl. – Ewa Grodzka wskazuje, że pielgrzymka organizowana dla uczniów jest już pewną szkolną tradycją. Pielgrzymowanie na Jasną Górę, wcześniej m. in. wyjazd do Włoch, a teraz w „wyjątkowym roku, Roku Jubileuszowym, nie wyobrażali sobie wspólnego pielgrzymowania”.

Jednocześnie dodaje, że pozytywnym aspektem odwiedzin Wiecznego Miasta i przejścia przez Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra jest 12. rocznica wyboru kard. Bergoglio na Stolicę Piotrową.

Nadzieja sensem życia

Uczniowie w rozmowie z mediami watykańskimi powiedzieli o tym, co oznacza dla nich bycie „pielgrzymami nadziei”. Oliwia Grabowska wskazała, że w tym okresie sama chce się włączać w pomoc innym, angażując się w różne akcje, chce nieść innym nadzieję. Mówiąc o pielgrzymce do Wiecznego Miasta, dodaje, że jest to dla niej „piękna podróż”, dzięki której może „polepszyć relację z Bogiem”.

„Nadzieje jest dla mnie szansą na lepsze jutro oraz tym, że na górze czeka na mnie zbawienie i Pan Bóg, który mnie kocha” - dodała Oliwia Grabowska.

Bartosz Jurkiewicz, mówiąc o pielgrzymowaniu w Roku Nadziei, powiedział, że ważne jest, aby odnajdywać nadzieję, zbawienie w Bogu. Pielgrzymowanie do Włoch jest też sposobnością, aby jeszcze bardziej „otworzyć serce na Jezusa”.

„Nadziej to jest to, co nas trzyma przy życiu, zaufanie Bogu, nadzieja, że On dotrzyma obietnicy” - mówi Ewa Grodzka. Dodaje, że dla niej jest to niesamowicie ważne, że może być w Rzymie podczas Jubileuszu 2025. To okazja do modlitwy w intencji całej społeczności szkolnej, prośby o Boże błogosławieństwo, ale też możliwość poznania historii europejskiej cywilizacji, w jej kolebce – we Włoszech.

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu

Ks. Grzegorz Góraj, wikariusz parafii Trójcy Świętej w Radzyniu Podl. i katecheta w liceum, dodaj, że cieszy fakt, że młodzież chciała z okazji Jubileuszu przyjechać do „serca naszej wiary”, do tego miejsca „gdzie wszystko się zaczęło”. „My tutaj też przyjechaliśmy, aby pielgrzymować z naszymi intencjami, modlić się wspólnie. […] Bardzo ważne jest, aby też młodzież nasiąkała tą wiarą, aby też rozumiała, czym jest nadzieja” - zaznaczył.