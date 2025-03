2025.03.21 Radomscy pielgrzymi przy grobie św. Jana Pawła II (ks. Marek Weresa )

KOŚCIÓŁ Polska

Jubileusz 2025: od kościoła stacyjnego do papieskich bazylik

Chrystus zwyciężył śmierć; On zwycięża wszystkie nasze trudności i krzyże. Mamy pewność, bo Chrystus potwierdził swoim zmartwychwstaniem to, co powiedział i stąd jest nasza nadzieja - powiedział ks. Wiesław Lenartowicz, proboszcz parafii MB Częstochowskiej w Radomiu i duszpasterz krajowy Rycerzy Kolumba, który wraz z grupą parafian pielgrzymuje do Rzymu.

Ks. Marek Weresa – Watykan Duchowy most Ks. Wiesław Lenartowicz w rozmowie z mediami watykańskimi podzielił się tym, dlaczego została zorganizowana pielgrzymka w Roku Jubileuszowym. Powiedział, że ich kościół parafialny jest kościołem stacyjnym w diecezji. Ponadto, od czasu pandemii, w świątyni prowadzona jest całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Księża posługujący w parafii, zauważyli jak wielu ludzi z miasta przyjeżdża do kościoła, więc stało się jasne, aby przybyć do Rzymu. Pielgrzymi z Radomia przybywając do grobu św. Piotra przynieśli swoje intencje, sprawy, ale także tych osób, które nawiedzają kościół stacyjny. Wiedzą, że nie każdy ma fizyczną możliwość przyjazdu do Włoch, a mają świadomość jak ważna jest „duchowa wspólnota i łączność”. Pomóc duchowo sobie i innym Jarosław Hetman opowiadając, dlaczego pielgrzymuje do Rzymu w Roku Jubileuszowym wskazuje, że jest to wspaniała okazja do doświadczenia darów duchowych, które są pomocą zarówno dla pielgrzymów jak i ich najbliższych. „Zbieramy te intencje, przyjeżdżamy i czujemy tą wielką moc, żeby być tutaj i radować się z wszystkimi wierzącymi” - powiedział. Wioletta Grzegorzewska powiedziała, że przyjechała do Wiecznego Miasta, aby „prosić w wielu intencjach swoich i tych, którzy je powierzyli”. Pielgrzymi nadziei Pątnicy, mówiąc o nadziei, zauważyli, że jest ona dla nich „najważniejszym elementem życia chrześcijańskiego”. To „droga zaufania Panu” – szczególnie w momentach trudności – aby dojść do niebieskiej ojczyzny. Wioletta Grzegorzewska konkretnie wskazuje, że dla niej „sam Pan Jezus jest nadzieją”. Wbrew naszym ludzkim nadziejom, jest „nadzieja w Panu Bogu”. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

Tematy Polska