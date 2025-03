Europejscy biskupi: uznajemy potrzebę silnej Unii Europejskiej

Modlimy się gorąco za Ciebie, o Twoje zdrowie i pełny powrót do zdrowia, aby pod Twoim przewodnictwem Kościół w Europie i na świecie mógł przeżywać Jubileusz z nadzieją, entuzjazmem, radością i wiarą – napisali biskupi reprezentujący Episkopaty krajów Unii Europejskiej obecni na wiosennym Zgromadzeniu Plenarnym COMECE. Spotkanie odbywało się we włoskiej miejscowości Nemi.

ks. Marek Weresa - Watykan

Osłabienie demokracji

Hierarchowie reprezentujący Konferencje Episkopatów 27 państw członkowskich Unii Europejskiej przyjęli końcowe oświadczenie. Wskazali w nim, że z niepokojem zauważają jak „świata wpada w niebezpieczną spiralę”. Przyczyną tego są: globalne napięcia, rosnący izolacjonizm, pogłębiające się rozdźwięki. Takie połączenie prowadzi do bezwzględnej konkurencji oraz brutalnych konfrontacji, często z rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego.

Biskupi zauważyli, że obecna wojna na Ukrainie oraz niepewność wobec której staje naród ukraiński „jest szczególnie tragicznym przypomnieniem tej bardzo niepokojącej rzeczywistości”.

Pomóc przezwyciężyć konflikty

Nawiązując do wydarzeń historycznych – wśród nich m.in. 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej czy 75. rocznicy Deklaracji Schumana – biskupi wezwali przywódców do inspirowania się oraz kierowania na „nowo duchem tych historycznych wydarzeń i wartościami, które legły u ich podstaw”. Wymienione fakty są świadectwem tego, jak dialog i współpraca w budowaniu pokoju mogą sprzyjać jedności. To wszystko jest zakorzenione we wspólnych wartościach godności ludzkiej, solidarności.

W deklaracji uznano potrzebę silnej, zdolnej do obrony Unii Europejskiej, szczególnie w niepewnych czasach dla obywateli oraz wartości programowych w Europie, a nawet na całym świecie. Jednocześnie zauważono, że UE powstała jako „projekt pokoju”. „Wszelkie niezbędne, proporcjonalne i adekwatne inwestycje w obronę europejską nie mogą zatem odbywać się kosztem wysiłków mających na celu promowanie godności ludzkiej, sprawiedliwości, integralnego rozwoju człowieka i troski o stworzenie” - zaznaczono.

Procesy dialogu i współpracy

Wobec zmian w globalnej gospodarce oraz krajobrazie geopolitycznym, doceniono starania UE na polu zwiększenia jej konkurencyjności i zdolności do samodzielnego działania. „Niemniej jednak nalegamy, aby wysiłki te nie podważały historycznego zaangażowania UE w solidarność, zwłaszcza z najbardziej wrażliwymi regionami świata, a także z osobami cierpiącymi z powodu ubóstwa lub szukającymi schronienia”. Zaznaczono, że inicjatywy te nie powinny również podważać wiarygodności UE jako światowego lidera w promocji praw człowieka, sprawiedliwości społecznej oraz zrównoważonego rozwoju środowiska.

Biskupi wyrazili przekonanie, że UE „pozostanie wierna swoim zasadom założycielskim i nadal będzie działać jako zjednoczona, pełna zaufania i integrująca siła dla swojego sąsiedztwa i dla świata”.