Dziennikarz nawrócił się w czasie odchodzenia Jana Pawła II. Napisał książkę

Włoski dziennikarz radia RTL 102.5 Gabriele Manzo relacjonował ostatnie tygodnie życia św. Jana Pawła II dla słuchaczy swej stacji radiowej. Jak zaznaczył, dzięki św. Janowi Pawłowi II nawrócił się. Po 20 latach opisuje to w książce „Ostatnie dni Karola Wojtyły. Jan Paweł II, papież, który żył dwa razy” (oryginał włoski Gli ultimi giorni di Karol Wojtyla. Giovanni Paolo II, il papa che visse due volte).

Ks. Paweł Rytel-Andrianik, Artur Hanula

„Musiałem opowiedzieć trochę o mnie i o tamtym okresie i zrobiłem to” - mówił Manzo podczas wydarzenia. Wspominał, że przed laty jako dziennikarz radia RTL 102.5 dwa miesiące pracował w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej. Jak zaznaczył, to był okres zwrotny w jego życiu. Dzięki św. Janowi Pawłowi II przeżył nawrócenie.

Podczas prezentacji książki Gabriele Manzo podkreślono, że Jan Paweł II wychodził do innych i zmieniał ich życie, a śmierć papieża Wojtyły była jednym z najważniejszych wydarzeń XX wieku. Autorowi publikacji udało się uchwycić różne aspekty tamtego wyjątkowego pontyfikatu. „Ta książka przyniosła mi prawdziwy powiew świeżości” – ocenił.

Fenomen wiary osobistej i zbiorowej

„Śmierć Jana Pawła II oddziaływała na wiarę osobistą milionów ludzi na świecie, ale jednocześnie rzutowała na wiarę zbiorową społeczności i narodów oraz na Kościół powszechny. Gabriele Manzo udało się to zobrazować” – podkreśliła Fausta Speranza, dziennikarka L’Osservatore Romano, która napisała wstęp do książki. Dodała, że o gdy mówi się o wierze to nie zawsze jako o zbiorowym doświadczeniu. Wręcz przeciwnie, jest tendencja mówienia o wierze jako sprawie prywatnej. „Spontaniczność, z jaką Gabriele porusza się na płaszczyźnie wiary zbiorowej świadczy o wielkiej wartości jego publikacji” – zaznaczyła Fausta Speranza.

Spotkanie poświęcone książce „Gli ultimi giorni di Karol Wojtyla. Giovanni Paolo II, il papa che visse due volt” odbyło się w rzymskiej księgarni Mondadori na Piazza Cola di Rienzo 28 marca. Publikacja ukazała się w 2025 roku i została wydana nakładem Infinito Edizioni.

Jej autor, Gabriele Manzo, urodził się w Bolonii w 1959 roku. W wieku osiemnastu lat rozpoczął pracę w Radiu Zodiaco w Neapolu. Od 1998 roku pracuje w RTL 102.5, a w międzyczasie współpracuje z wieloma magazynami i gazetami. To właśnie jako dziennikarz RTL 102.5 spotkał św. Jana Pawła II. Jest autorem i prezenterem programów telewizyjnych, redaktorem w rzymskim biurze, gdzie odpowiada za wiadomości radiowe i relacje z najważniejszych wydarzeń.