Dzień solidarności ze skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym

Kościół w Polsce obchodzi dziś Dzień Modlitwy i Solidarności z osobami skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym. W diecezjach wyznaczono kościoły, które mają być centralnymi miejscami modlitwy oraz przestrzeniami spotkania osób skrzywdzonych i tych, którzy chcą wyrazić solidarność z nimi.

Wojciech Rogacin

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili” – ten cytat z Ewangelii św. Mateusza jest mottem tegorocznego Dnia Modlitwy i Solidarności w polskim Kościele.

Znak nadziei dla zranionych i Kościoła

Do zaangażowania w ten dzień wspólnoty ze zranionymi zachęca Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży abp Wojciech Polak. „Zachęcam wszystkich do podjęcia trudu pielgrzymowania w te miejsca, by w ten sposób stać się znakiem nadziei dla wielu Sióstr i Braci, którzy w swym życiu zmagają się z konsekwencjami doznanej krzywdy” – wzywa w komunikacie.

„Tym razem w naszych diecezjach wyznaczyliśmy konkretne kościoły, w których chcemy modlić się za skrzywdzonych i razem ze skrzywdzonymi. Niech to będą miejsca spotkania i nadziei, którą chcemy im przynieść” – dodaje abp Polak.

Modlitwy napisane przez zranionych

Apeluje, by, poprzez otwarcie serc na zranionych wykorzystaniem seksualnym, otoczyć ich modlitwą i przekazać, że nie są sami.

Na stronie wspolnotazezranionymi.pl zamieszczone są rozważania Drogi Krzyżowej ze świadectwami osób zranionych wykorzystaniem. Dostępne są również materiały duszpasterskie do modlitwy w parafiach i wspólnotach, m.in. wprowadzenie do Mszy św. i modlitwa wiernych, a także tekst modlitwy napisanej przez Osobę Skrzywdzoną.

Z inicjatywy Papieża Franciszka

Dzień Modlitwy i Solidarności z osobami skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym jest obchodzony w Kościele powszechnym z inicjatywy Papieża Franciszka. Pod koniec 2016 r. Ojciec Święty wystosował pismo do konferencji biskupów na całym świecie z prośbą o wybranie odpowiedniego momentu w roku liturgicznym, aby wraz ze wspólnotą wiernych obchodzić coroczny krajowy Dzień Modlitwy za Ofiary i Osoby, które padły ofiarą nadużyć.

Kościół w Polsce wybrał pierwszy piątek Wielkiego Postu na przeżywanie Dnia Modlitwy i Solidarności ze Skrzywdzonymi.

Papież wystosował ten list po otrzymaniu informacji od Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich – Tutela Minorum. Komisja ta, ściśle współpracując z ofiarami i ocalałymi w opracowywaniu zasad i praktyk ochrony, podkreśliła znaczenie modlitwy jako jednej z części procesu uzdrawiania ofiar wykorzystania i społeczności wierzących. Jedna z osób skrzywdzonych zaproponowała coroczny Dzień Modlitwy za Skrzywdzonych.

Zwrócenie uwagi na nadużycia

Komisja Tutela Minorum wyraża przekonanie, że publiczna modlitwa jest również ważnym sposobem na podniesienie świadomości w całym Kościele na temat rzeczywistości nadużyć, zwrócenie uwagi na ochronę nieletnich oraz potrzebę czujności i zapobiegania ewentualnym dalszym przypadkom nadużyć.