Dwaj wielcy patroni i święto najwyżej położonego muzeum w Warszawie

Mija pięć lat od otwarcia wystawy głównej Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Ta niedziela to dzień otwartych drzwi w placówce mieszczącej się pod kopułą Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. „Chcemy pokazać trochę tajemnic, kulis tego, jak powstawało muzeum. Stąd oprowadzania kuratorskie po wystawie głównej. Do tego oczywiście nasza perełka, czyli obraz Vincenta van Gogha, jedyny w polskich zbiorach” – zachęca w rozmowie z mediami watykańskimi dyrektor placówki Piotr Dmitrowicz.

Karol Darmoros

„Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze” – do tego cytatu z Ewangelii św. Mateusza nawiązuje w swej nazwie Mt 5,14 Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. W ramach muzealnych urodzin przewidziano atrakcje dla rodzin, nie zabraknie strefy gier planszowych i animacji dla najmłodszych. Udostępniona zostanie również słynna „Warszawa Wojtyły”, czyli warszawa m-20, należącej od 1958 roku do wówczas biskupa Karola Wojtyły. Na miłośników sztuki czeka jedyny w Polsce obraz Vincenta van Gogha „Wiejskie chaty pośród drzew”. Z kolei wystawa główna to opowieść patronów o ich dzieciństwie, rodzinach, powołaniu i drodze w Kościele. To także podróż przez burzliwą, XX-wieczną historię Polski. A wszystko 26 metrów nad ziemią. „To jest placówka otwarta dla wszystkich, bez względu na to, czy ktoś jest osobą wierzącą czy niewierzącą. Te uniwersalne wartości, ten fundament, jakim jest pewnie dla nas wszystkich Dekalog, to to wszystko możemy w naszym muzeum spotkać” – podkreśla dyrektor Dmitrowicz.

Pięć lat wyzwań i dynamicznego rozwoju

Jubileusz muzeum to czas podsumowań, refleksji, ale też spojrzenia w przyszłość. Piotr Dmitrowicz przyznaje, że w codziennej, muzealnej drodze nie brakowało wyzwań. „Od pandemii począwszy. My przecież kilka dni po oficjalnym otwarciu muzeum musieliśmy je zamknąć.. Potem wojna na Ukrainie. Jak zawsze w takich trudnych momentach sięgnęliśmy do naszych patronów” – mówi dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. W ramach wsparcia Ukrainy Muzeum przygotowało we współpracy z ambasadą ukraińską specjalną wystawę, przypominającą pielgrzymkę Jana Pawła II do tego kraju w 2001 roku.

„To było coś niesamowitego, bo te słowa, które Jan Paweł II wtedy kierował do Ukraińców, do Polaków mieszkających na Ukrainie, one są tak absolutnie aktualne dzisiaj. I o tej roli historycznej Ukrainy, i o zagrożeniach, i o takim budowaniu wspólnoty. Więc to są takie doświadczenia, które codzienne życie właśnie weryfikuje, wskazuje jak ważne jest sięganie do spuścizny po Janie Pawle II, po prymasie Wyszyńskim” – podkreśla Piotr Dmitrowicz.

Dotrzeć do każdego

Muzeum nie ogranicza się do swojej siedziby. Organizuje wydarzenia poza swoimi murami, w różnych częściach Warszawy i Polski. Plany na przyszłość obejmują rozszerzenie działalności edukacyjnej na Mazowszu oraz współpracę z nowymi instytucjami. „Moim marzeniem w kolejnych miesiącach jest to, żebyśmy wyszli z szeroką ofertą edukacyjną na Mazowsze, tą naszą najbliższą okolicę. To są tereny, na których Jan Paweł II wielokrotnie bywał, nie tylko jeszcze jako już jako papież, ale i wcześniej. Mazowsze jest też oczywiście bardzo ważne i bliskie sercu prymasa Stefana Wyszyńskiego” – zauważa nasz rozmówca.

Ważnym elementem działalności Mt 5,14 są też działania na rzecz osób starszych i wykluczonych. Przykładem jest współpraca z ursynowskim Centrum Alzheimera, w ramach której organizowane są zajęcia dla podopiecznych tej placówki.

Przyszłość pełna planów

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego aktywnie współpracuje z Polonią na całym świecie. W ramach wspólnej inicjatywy z Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą już wkrótce placówkę odwiedza nauczyciele polonijni z Brazylii i Argentyny, by wymieniać się doświadczeniami i poznawać dziedzictwo papieża i prymasa.

„To są niesamowite spotkania i wymiana doświadczeń. My słyszymy o tym, jak ciężko, niekiedy, jak trudno, ale jak ważne są te zadania wykonywane przez tych nauczycieli w krajach, w których mieszkają. My z kolei opowiadamy o naszych patronach” – mówi Piotr Dmitrowicz. Cenną wskazówką i swoistą pomocą naukową dla nauczycieli polonijnych jest przewodnik po wartościach Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

Pięciolecie głównej wystawy Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego to również okazja do podkreślenia pracy wszystkich pracowników tej instytucji. „Te pięć lat to przede wszystkim przykład tego, jak niesamowici ludzie trafiają do muzeum. To są osoby absolutnie oddane swojej pracy. To nie jest tylko praca – to jest coś więcej” – zaznacza Piotr Dmitrowicz.

Świętowanie 5. Urodzin Mt 5,14 rozpocznie się w niedzielę 2 marca o 10.00.

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia S.A. w likwidacji)