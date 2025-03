Cicha Procesja nawiązuje do Cudu Eucharystycznego w Amsterdamie z 1345 roku (© Mirek Krajewski)

Cicha Procesja – amsterdamska tradycja w Krakowie

W sobotę 8 marca 2025 uliczkami krakowskiego Starego Miasta już po raz piąty przejdzie Cicha Procesja, analogiczna do wydarzenia odbywającego się od prawie 150 lat co roku w Amsterdamie. Obydwie procesje nawiązują do kultu Najświętszego Sakramentu i lokalnych cudów eucharystycznych z XIV wieku.

Przemysław Radzyński Krakowska Cicha Procesja wyruszy spod dominikańskiej Bazyliki Świętej Trójcy po Mszy św. o godz. 12.00 – bez monstrancji i feretronów. Jej uczestnicy indywidualnie lub w mniejszych grupkach dotrą do Bazyliki Bożego Ciała na Kazimierzu, gdzie przewidziana jest modlitwa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem ze śpiewem pieśni adoracyjnych, w tym także takich, które śpiewano niegdyś w sanktuarium Cudu w Amsterdamie. Po adoracji procesja wraca na Stolarską inną trasą, analogicznie do oryginalnej Cichej Procesji amsterdamskiej. Oficjalnym organizatorem krakowskiej procesji jest Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Początki krakowskiej tradycji W Krakowie Cicha Procesja pojawiła się w roku 2021, gdy polscy pasjonaci chrześcijańskiej kultury niderlandzkiej – a wśród nich dr Dominika Krupińska prowadząca bloga „Adoptuj Kościół w Holandii" – nie mogli wziąć udziału w amsterdamskim wydarzeniu, które odwołano ze względu na obostrzenia w czasie pandemii Covid-19. Od tamtego czasu kultywują tradycję a niecodzienny pomysł został zaaprobowany przez ordynariusza diecezji haarlemsko-amsterdamskiej biskupa Jana Hendriksa, który od tej pory co roku pisze list do uczestników krakowskiej Cichej Procesji, odczytywany podczas otwierającej ją Mszy świętej. Krakowski Cud Eucharystyczny Początkowo procesja odbywała się analogicznie jak w Amsterdamie – w sobotę po 15 marca. Od ubiegłego roku odbywa się w sobotę przed dniem amsterdamskiego cudu eucharystycznego, żeby chętni mogli wziąć udział także w Stille Omgang. Krakowska trasa Cichej Procesji przebiega z miejsca, gdzie dawniej stał kościół Wszystkich Świętych, z którego w połowie XIV w. ukradziono monstrancję z hostią, na Kazimierz, czyli do dawnej wsi Bawół, koło której świętokradcy rzucili Przenajświętszy Sakrament w bagno, przerażeni swoim czynem. Pątnicy adorują Eucharystycznego Jezusa w Bazylice Bożego Ciała wybudowanej przez króla Kazimierza Wielkiego na miejscu cudownego odnalezienia ukradzionej monstrancji. Procesja wraca inną trasą, m.in. koło katedry wawelskiej, siedziby biskupa krakowskiego, który wyruszył w uroczystej procesji po ukradzioną i porzuconą monstrancję, odnalezioną dzięki temu, że emitowała światło. Amsterdamski Cud Eucharystyczny Inicjatywa nawiązuje do amsterdamskiej Cichej Procesji upamiętniającej od stuleci Cud Eucharystyczny, który wydarzył się w tym mieście w 1345 roku. 15 marca tegoż roku umierający mężczyzna w domu przy Kalverstraat w Amsterdamie przyjął konsekrowaną hostię, jednak po pewnym czasie ją zwymiotował. Zgodnie z przepisami kościelnymi wrzucono ją do ognia. Hostia jednak nie spłonęła. Przenoszono ją potem dwa razy do kościoła Oude Kerk, ale w niewytłumaczalny sposób dwukrotnie pojawiła się znowu w domu tego mężczyzny. Uznano to za cud, a dom przekształcono w sanktuarium – kaplicę Heilige Stede, która stała się popularnym celem pielgrzymkowym i miejscem uroczystych procesji. Kult ten zakończył się w XVI w. gdy w czasach reformacji zakazano praktyk katolickich. Po legalizacji katolicyzmu w XIX wieku kult odrodził się i znowu zaczęto w tym miejscu organizować masowe procesje (tzw. Stille Omgang), które do dzisiaj gromadzą tysiące uczestników. Amsterdamska Stille Omgang Kiedy w 1881 roku Joseph Lousbergh i jego przyjaciel Carel Elsenburg wraz z kilkoma znajomymi po raz pierwszy od ponad trzystu lat wyruszyli po śladach swoich praojców, zewnętrzne oznaki kultu katolickiego były zabronione (zakaz katolickich procesji zniesiono dopiero w 1983 roku!). A przez ponad sto lat tradycja Cichej Procesji tak się zakorzeniła, że nawet mimo zniesienia zakazu nikt nie chce jej zmieniać. Amsterdamska procesja zaczyna i kończ się na placu Spui, w pobliżu którego stała niegdyś kaplica Heilige Stede, miejsce przechowywania cudownie ocalonego Ciała Pańskiego, a przechodzi przez Kalverstraat, gdzie nastąpił cud. „Hollandia sacra" w Krakowie W tym roku, dodatkowo przed Mszą rozpoczynającą Cichą Procesję w Krakowie organizatorzy zapraszają na godz. 11.00 na krótki wykład wprowadzający ze slajdami pt. „Hollandia sacra. Pielgrzymka w głąb sakralnego dziedzictwa Holandii", który wygłosi dr Dominika Krupińska. Zostaną w nim zaprezentowane najcenniejsze budowle sakralne Holandii, a także historia amsterdamskiego cudu eucharystycznego i Cichej Procesji. Wykład odbędzie się w sali Skarbiec w klasztorze, wejście przez krużganki i Atrium, wstęp wolny.