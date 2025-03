Całun Turyński w Roku Jubileuszowym będzie można wirtualnie "dotykać"

W Roku Jubileuszowym Całun Turyński zostanie pokazany z użyciem technologii cyfrowych. Wierni przybywający na przełomie kwietnia i maja do Turynu, z okazji przypadającego 4 maja wspomnienia liturgicznego Świętego Całunu, będą mogli skorzystać z technologii cyfrowych, aby przyjrzeć się Całunowi w sposób tak dokładny, jak nigdy wcześniej.

Wojciech Rogacin - Watykan

Projekt nazywa się „Avvolti” (pol. „Owinięci”) i jest inicjatywą, którą Kościół w Turynie proponuje mieszkańcom Turynu i Piemontu oraz wszystkim, którzy będą przebywać w tym mieście od 28 kwietnia do 5 maja, podczas święta Całunu Świętego.

Nowe podejście do Całunu

Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej w Turynie, w połączeniu z Biurem Prasowym Stolicy Apostolskiej w Watykanie, przedstawiono bogaty program związany z możliwością obejrzenia Całunu Turyńskiego. Ponieważ w 2025 r. nie zaplanowano publicznego wystawienia Całunu, jego Papieski Kustosz, kard. Roberto Repole zdecydował się na inicjatywę „Avvolti”. W kontekście Roku Jubileuszowego ma ona umożliwić refleksję i kontemplację Całunu: ikony Męki Pańskiej.

„W tym jubileuszowym roku szukaliśmy nowego podejścia do Całunu, koncentrując się na nowych technologiach cyfrowych” – powiedział kard. Repole. „Myślę, że Rok Jubileuszowy, który przeżywamy, może być naprawdę piękną okazją dla wszystkich do nowego podejścia do Całunu” - dodał. „Dzięki nowym technologiom cyfrowym w tym roku mamy okazję zbliżyć się do Świętej Szaty jak nigdy dotąd. Mamy nadzieję, że ten nowy sposób odkrywania Całunu przyciągnie również nowe osoby, które są nim zainteresowane. Szczególnie skupiamy się na nowych pokoleniach" – dodał kardynał.

„Dotknąć” szczegółów

Jak poinformowano podczas konferencji, w ramach projektu „Avvolti” odwiedzający będą mogli wchodzić do dużego namiotu, wewnątrz którego znajdzie się świecący stół, tej samej wielkości co Całun, który odtworzy wirtualny obraz płótna i zaoferuje możliwość odkrywania i „dotykania” szczegółów obrazu.

Marco Bonatti, specjalista ds. komunikacji Diecezjalnej Komisji ds. Całunu powiedział, cytowany przez agencję SIR, że użytkownicy będą mogli Całun zobaczyć z bliska, co nigdy wcześniej nie było możliwe. „Tradycyjnie Całun był zawsze wyświetlany wysoko i z daleka” – wyjaśnił Bonatti.

Jak poinformowano podczas konferencji, osoby, które nawiedzą namiot z Całunem, będą mogły oglądać płótno także online po zamknięciu namiotu, za pośrednictwem smartfonów, tabletów i komputerów. Niektóre ekskluzywne treści będą dostępne w mediach społecznościowych (@avvolti) i na stronie internetowej www.avvolti.org, gdzie można zarezerwować wizytę.

Wizyta w namiocie Całunu jest bezpłatna, jednak należy wcześniej ją zarezerwować.

Wydarzenia i święto Całunu

Namiot Całunu będzie również gościł wystawę „Twarze w Twarzy” przygotowaną przez Fundację Carlo Acutisa. Wiele miejsca poświęcone zostanie również spotkaniom, konferencjom i debatom na temat postaci związanych z Całunem, takich jak Carlo Acutis, Giuseppe Allamano i Pier Giorgio Frassati.

W niedzielę 4 maja, w dniu liturgicznego święta Całunu, o godz. 10.30 kard. Repole, będzie przewodniczył Mszy św. w katedrze. Uroczystość będzie transmitowana na żywo na oficjalnej stronie internetowej www.sindone.org oraz na stronie diecezji www.diocesi.torino.it.

Nadzieja płynąca z Całunu

Kard. Repole wskazał, że wystawa może pomóc wiernym w odnalezieniu nadziei w dzisiejszym skonfliktowanym świecie. „Twarz i ciało odciśnięte na Całunie należą do osoby pokonanej przez historię. Tak jak pokonanych jest, nawet dzisiaj, tak wiele kobiet i mężczyzn, którzy żyją na wojnie, którzy są chorzy, bezrobotni, starsi, którzy czują się samotni i opuszczeni. W każdym razie, czy tego chcemy, czy nie, wszyscy jesteśmy pokonani przez śmierć. W roku jubileuszowym poświęconym nadziei wychodzimy właśnie od tych sytuacji, które wydają się nie dawać żadnej nadziei” – mówił Papieski Kustosz Całunu.

„Ale właśnie ta szata jest zaproszeniem do życia z nadzieją, ponieważ powiedziałbym, że jest ona również odlewem Zmartwychwstania, kogoś, kto nie jest już w stanie śmierci - grób jest pusty. Na horyzoncie wieczności porażki historii nie są ostatnim słowem” – dodał.

„W tradycji chrześcijańskiej nadzieja jest Bogiem, a tym, co może stanowić nadzieję, jest spojrzenie świeżym okiem na oblicze Całunu: jest to również odlew Zmartwychwstania, który mówi, że Bóg może interweniować” – wskazał kard. Roberto Repole.