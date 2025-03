Bp Varden do nordyckich biskupów: wiara w trudnych dla Europy czasach

Europa musi wiedzieć, po co ma się bronić. Potrzebuje celu. To ważniejsze niż zbrojenia - mówił bp Eric Varden na rozpoczęcie zgromadzenia plenarnego Episkopatu Krajów Nordyckich. Wskazał na potrzebę odrodzenia wiary w trudnych dla Europy czasach. Nasze społeczeństwa potrzebują celu, który wykracza poza strach i wydobywa z nas to, co najlepsze.

Krzysztof Bronk - Watykan

Krytyczna chwila dla Europy

Norweski biskup zauważył, że patrząc na dzisiejszy świat nie można już mieć wątpliwości co do potrzeby odrodzenia wiary. Wspomniał o wielkiej europejskiej wojnie, podtrzymywanej przez agresora, z którym kraje nordyckie mają bardzo długą granicę. Wymienił wyzwanie migracji, które wymaga zaangażowania zarówno współczującego, jak i racjonalnego. „Dyskurs polityczny kipi. Ze zdumieniem zauważamy, że tu i ówdzie przybiera on charakter teologiczny” – powiedział bp Varden, odnosząc się do wystąpienia wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych w Monachium.

Nie wiemy, po co się bronić

Zauważył, że choć z ostrożnością podchodzi to słów amerykańskiego polityka, to jednak jest mu wdzięczny za postawione przez niego pytanie o to, czy Europa wie, po co ma się bronić.

„Jeśli my, nieśmiali, uwikłani w wewnętrzne niepokoje i konflikty lub po prostu bezczynnie pogrążeni w rozmyślaniach, porzucimy nasze słownictwo, obrazy i historie na rzecz retoryki świeckiej, to staniemy się świadkami ich wyrwania z kontekstu i instrumentalizacji” – ostrzegał nordyckich biskupów przewodniczący episkopatu. Zauważył, że konsekwencje tego będą poważne. „Zostaniemy zepchnięci na margines i wyciszeni, podczas gdy przesłanie, które mamy głosić i które zostało powierzone następcom apostołów, zostanie wyjęte z naszych rąk i wypaczone”.

Przyszłość zależy również od chrześcijan

Zdaniem bp. Vardena Kościół w Europie przez długi czas był w społeczeństwie tylko obserwatorem, osaczonym lub postawionym pod ścianą, zmuszonym do odpowiedzi za swe niedociągnięcia, a nawet zdrady. „Takie odpowiedzi muszą być oczywiście udzielane w imię sprawiedliwości – mówił przewodniczący Episkopatu. - Ale to nie wystarczy. Jeśli Papież ma rację, jeśli nasze czasy są rzeczywiście czasem przejścia do nowej epoki, to jest to również czas ogromnej szansy. To, czy epoka, u progu której stoimy, będzie lepsza czy gorsza, wroga Bogu czy w Jego służbie, zależy w dużej mierze od nas. Czy nam się to podoba, czy nie, jesteśmy bowiem, jak mówi Paweł współpracownikami Boga” – dodał bp Varden.

Zgromadzenie Plenarne Konferencji Episkopatu Krajów Nordyckich odbywa się w klasztorze św. Brygidy w Maribo w Danii w dniach od 10 do 14 marca.