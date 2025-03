Argentyna: Wielki Post – autentyczne nawrócenie dla odnowy życia

Rozpoczynamy okres Wielkiego Postu w środku Roku Jubileuszowego, podczas którego musimy starać się wcielić w życie wnioski Synodu na temat synodalności w Kościele – wskazał bp Dante Braida, ordynariusz diecezji La Rioja w pasterskim przesłaniu na okres przygotowania do Świąt Paschalnych.

ks. Marek Weresa – Watykan

Wspólnotowe pytania

Bp Braida w liście na Wieli Post wskazuje, że „Bóg prosi nas, abyśmy sprawdzili, czy w naszym życiu, w naszych rodzinach, w miejscach, w których pracujemy, we wspólnotach parafialnych lub zakonnych, jesteśmy zdolni do kroczenia z innymi, do słuchania, do przezwyciężenia pokusy zamknięcia się w naszej autoreferencyjności, dbając tylko o własne potrzeby. Zapytajmy siebie przed Panem, czy jesteśmy zdolni do współpracy, jako biskupi, kapłani, osoby konsekrowane i świeccy, w służbie Królestwu Bożemu; czy mamy gościnną postawę, z konkretnymi gestami, wobec ludzi, którzy do nas przychodzą i wobec tych, którzy są daleko; czy sprawiamy, że ludzie czują się częścią wspólnoty, czy też ich marginalizujemy”.

Ku głębszemu nawróceniu

Nawiązując do słów Papieża Franciszka o Jubileuszu 2025, hierarcha wskazuje, aby tę podróż „odbyć razem”. Chrześcijanie są wezwani do kroczenia wspólnie, nigdy jako samotni podróżnicy. „Duch Święty wzywa nas, abyśmy wyszli z siebie, aby iść ku Bogu i ku naszym braciom i siostrom, i nigdy nie zamykać się w sobie” - wskazał.

Bp Braida zachęca, aby obecny rok, dla wspólnoty diecezjalnej był owocnym czasem duszpasterskim. „Musimy przeżyć ten czas Wielkiego Postu, który prowadzi nas do Wielkanocy z nadzieją, prowadzeni przez Ducha Świętego ku głębokiemu nawróceniu” - napisał.