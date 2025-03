Abp Wojda: niech Wielki Post będzie czasem naszej duchowej pielgrzymki

Niech okres Wielkiego Postu będzie czasem naszej duchowej pielgrzymki, dzięki której możemy zbliżyć się do Boga, do siebie samego i do drugiego człowieka. W tej duchowej drodze zadbajmy szczególnie o wewnętrzną świątynię naszego serca oraz pamiętajmy o tych najbardziej potrzebujących, odrzuconych, bezbronnych, bezdomnych, którzy szczególnie potrzebują naszego wsparcia – zarówno duchowego, jak i materialnego – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC.

Biuro Prasowe KEP Przewodniczący KEP przypomniał, że 5 marca, w Środę Popielcową, rozpoczyna się Wielki Post. Podkreślił, że jest to „czas szczególnej modlitwy, pokuty i przygotowania do uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego". Dodał zarazem: „W Środę Popielcową rozpoczniemy zatem niejako czas naszej 40-dniowej pielgrzymki. W tym Roku Jubileuszowym – jak przypomina nam papież Franciszek – ważne, abyśmy stali się nie tylko pielgrzymami, ale przede wszystkim pielgrzymami niosącymi nadzieję". „Niech zatem ten okres Wielkiego Postu będzie czasem naszej duchowej pielgrzymki, dzięki której możemy zbliżyć się do Boga, do siebie samego i do drugiego człowieka. W tej duchowej drodze zadbajmy szczególnie o wewnętrzną świątynię naszego serca oraz pamiętajmy o tych najbardziej potrzebujących, odrzuconych, bezbronnych, bezdomnych, którzy szczególnie potrzebują naszego wsparcia – zarówno duchowego, jak i materialnego" – podkreślił abp Wojda. Przewodniczący Episkopatu zauważył, że w tym czasie Kościół katolicki oferuje wiernym wiele bogatych w wielowiekową tradycję nabożeństw wielkopostnych. „Wśród nich znajdują się m.in. Droga Krzyżowa czy też Gorzkie Żale. Towarzysząc Jezusowi oraz Jego Matce w Drodze Krzyżowej, możemy zanurzyć się w tę Bożą miłość, o której pisze św. Jan: +Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich+ (J 15, 13)". Jednocześnie abp Wojda dodał, jak ważne jest, aby dzielić się z innymi darem Bożej miłości. „Ważne, abyśmy odkrywając ten dar Bożej miłości, nie zatrzymywali go tylko dla siebie, ale nieśli dalej – do naszych domów, wspólnot i całych społeczeństw" – zakończył. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.