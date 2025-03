16 marca: Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami

W II niedzielę Wielkiego Postu, 16 marca, pod hasłem: „Misjonarze dzielą się nadzieją", obchodzony jest Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Tego dnia wspieramy zarówno duchowo, jak i materialnie polskich misjonarzy oraz misjonarki.

Od 2006 roku Dzieło Pomocy „Ad Gentes" Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji organizuje w II niedzielę Wielkiego Postu Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami, zwany inaczej Niedzielą „Ad Gentes". W tym roku duszpasterskim Dzień ten przypada 16 marca i towarzyszy mu hasło: „Misjonarze dzielą się nadzieją".

Misjonarze - pielgrzymi nadziei

„Misjonarki i misjonarze, głoszący światu Dobrą Nowinę o zbawieniu, są pielgrzymami nadziei. Niosąc Chrystusa tym, którzy Go nie znają, wzbudzają nadzieję w sercach jej pozbawionych. Idą z nadzieją lepszej przyszłości do smutnych i zrozpaczonych, którym brakuje nadziei z powodu cierpień i niedostatków, niesprawiedliwości, wykluczenia i krzywdy. Misjonarze poprzez dzieła miłości wzbudzają nadzieję na lepsze jutro w sercach dzieci i młodzieży, rodziców, chorych i niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, wygnańców i migrantów oraz seniorów. Dzielą się z tymi, do których zostali posłani przez Kościół największą nadzieją – nadzieją szczęśliwej wieczności, jaką jest Chrystus. +Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, kto we Mnie wierzy choćby i umarł żyć będzie. A każdy kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki+ (J 11, 25-26)" – czytamy w zapowiedzi Dzieła Pomocy „Ad Gentes".

Modlitwa w intencji misjonarek i misjonarzy

Na ten Dzień bp Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji, wystosował specjalny komunikat. „Misjonarze są dziedzicami Bożej nadziei – nie tylko tej, która dotyczy lepszego, bardziej sprawiedliwego i bezpiecznego świata. Oni niosą ludziom nadzieję zbawienia i umacniają w przekonaniu, że ostatecznie dobro zawsze zwycięża" – napisał. Dodał zarazem: „Będąc solidarnymi z misjonarkami i misjonarzami z Polski nie tylko w tym dniu, ale stale, ukazujemy Kościół – naszą wspólnotę wiary – jako znak nadziei w świecie. Jesteśmy wspólnotą misyjną, która ma do ofiarowania światu nadzieję, tak bardzo mu potrzebną. Nadzieją, którą dzielimy się z innymi, jest Chrystus".

Przewodniczący Komisji KEP ds. Misji podziękował również wszystkim zaangażowanym w pomoc na rzecz misji oraz zachęcił do modlitwy w intencji misjonarzy, misjonarek oraz powołań misyjnych.

140 projektów pomocowych

Dzieło Pomocy „Ad Gentes”, agenda Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji, od 2005 roku pomaga misjonarkom i misjonarzom z Polski na placówkach misyjnych. W kraju prowadzi animację i formację misyjną wiernych, angażując zwłaszcza dzieci i młodzież w inicjatywy misyjne. Każdego roku Dzieło dofinansowuje ok. 140 projektów pomocowych, zgłaszanych przez misjonarzy z całego świata. Są to dzieła ewangelizacyjne, medyczne, charytatywne i edukacyjno-opiekuńcze.

