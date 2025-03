10 tysięcy młodych katolików zebrało się w Londynie na Flame 2025

Ponad 10 tysięcy młodych ludzi wypełniło w sobotę, 8 marca, halę Wembley OVO Arena w Londynie, uczestnicząc w największym katolickim wydarzeniu dla młodzieży w Anglii i Walii – Flame 2025. Wydarzenie, organizowane co dwa lata przez CYMFed (Catholic Youth Ministry Federation), zgromadziło młodych katolików z całego kraju. Modlili się, słuchali świadectw i wspólnie śpiewali.

Tomasz Zielenkiewicz

Tegoroczna edycja Flame odbywała się pod hasłem „Niepowstrzymani – rozpal płomień nadziei”, nawiązującym do wezwania papieża Franciszka do bycia „pielgrzymami nadziei” w Roku Jubileuszowym oraz do fragmentu z Listu św. Pawła do Tymoteusza: „Rozpal w sobie na nowo dar Boży” (2 Tm 1,6). W imieniu Ojca Świętego kardynał Pietro Parolin przekazał uczestnikom przesłanie, w którym zachęcał, by „rozpalać płomień nadziei, którego źródłem jest sam Chrystus”.

Znane postacie

Jak informuje brytyjski katolicki portal thetablet.co.uk, jednym z głównych mówców był podróżnik i prezenter telewizyjny Bear Grylls,, który podzielił się swoim świadectwem wiary. Opowiedział, jak pomogła mu ona przetrwać trudne chwile, w tym poważny wypadek, gdy złamał kręgosłup w trzech miejscach. „Moja rodzina i wiara pomogły mi przetrwać. Krok po kroku (…) Wiara jest w twoim sercu, wiara jest w relacjach, wiara jest stałym połączeniem z Wszechmogącym” – mówił. Grylls zachęcał młodych, by nie poddawali się w obliczu trudności.

Do młodych przemawiał też m.in. Bryan Enriquez, założyciel popularnej aplikacji do modlitwy Hallow, oraz Isaac Harvey, działacz na rzecz osób niepełnosprawnych, który urodził się bez rąk i z krótkimi nogami. Mężczyzna podzielił się swoją historią, mówiąc, że niepełnosprawność nie powstrzymała go przed realizacją marzeń, takich jak skoki ze spadochronem czy modeling. „Chodzi o to, by mieć wiarę, nadzieję i korzystać z okazji, które się pojawiają” – powiedział, cytowany przez thetablet.co.uk.

Modlitwa, muzyka, świadectwa

Portal dodaje, że wydarzenie było połączeniem modlitw, muzyki oraz słuchania świadectw, wśród których wiele poruszało temat zaangażowania społecznego. Głos zabrali m.in. członkowie Stowarzyszenia św. Wincentego à Paulo, którzy opowiadali o wsparciu dla byłych więźniów. Brian Maeba, młody rolnik z Kenii, mówił o globalnym kryzysie zadłużenia. Wskazywał, że niektóre z najbiedniejszych krajów świata spłacają ogromne wysoko oprocentowane pożyczki bankom, instytucjom i rządom, przez co nie są w stanie finansować podstawowych usług.

Flame 2025 zakończyło się adoracją Najświętszego Sakramentu pod przewodnictwem kardynała Vincenta Nicholsa. W ciszy i skupieniu młodzi ludzie modlili się przy blasku tysięcy świateł z telefonów komórkowych. Kardynał Nichols zachęcał uczestników, by wrócili do swoich parafii i szkół jako „ambasadorowie nadziei”.

Ks. Dominic Howarth z diecezji Brentwood, jeden z organizatorów Flame 2025, podkreślił, że wydarzenie miało na celu zainspirowanie młodych do aktywnego zaangażowania w życie Kościoła. „Mam nadzieję, że młodzi wrócą do domów z entuzjazmem do rozwijania działań młodzieżowych w swoich wspólnotach” – powiedział.

