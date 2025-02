W Sekretariacie KEP obradowało Prezydium Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy

W dniach 14-16 lutego 2025 roku, w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, odbyło się doroczne zebranie Prezydium Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy pod przewodnictwem bp. Piotra Turzyńskiego, delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. W zebraniu uczestniczyło ośmiu delegatów z pięciu państw Europy.

Biuro Prasowe KEP

Bp Piotra Turzyński w rozmowie z Radiem Watykańskim – Vatican News podkreślił zaangażowanie całego prezydium Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy. „To są fantastyczni księża, ludzie świeccy, aktywni w swoich parafiach, we wspólnotach" - zaznaczył. Mówiąc o podjętych i realizowanych inicjatywach, jak m.in. peregrynacja relikwii bł. Rodziny Ulmów, wskazał, że „jest to bardzo budujące, że jest wielka różnorodność inicjatyw i piękne owoce też w wielu krajach”. Dodał, że wśród istotnych kwestii jest też program pielgrzymki do Rzymu w Roku Jubileuszowym oraz przygotowanie tegorocznego posiedzenia Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy.

Zebranie otworzył i przewodniczył mu Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Piotr Turzyński. Z członkami Prezydium spotkał się ks. prał. dr Jarosław Mrówczyński, zastępca Sekretarza Generalnego KEP, który podzielił się bieżącymi wydarzeniami i wyzwaniami z życia Kościoła w Polsce. Jednym z prelegentów była dr Bożena Bassa z Instytutu Studiów nad Rodziną im. Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego, która przedstawiła ofertę formacyjno-edukacyjną dla członków i liderów wspólnot polonijnych. Uczestnicy spotkania zwiedzili również Pałac Prezydencki.

Spotkanie było czasem wspólnej modlitwy oraz zawierzenia Bożej Opatrzności środowisk polonijnych i ich duszpasterzy.