Wierni słowom św. Jana Pawła II walczą o trwałość rodzin i małżeństw

To tu w 1987 roku św. Jan Paweł II apelował, by rodzina była silna Bogiem i zdrowa moralnie. Teraz Szczecin i województwo zachodniopomorskie zmagają się z najwyższym w Polsce odsetkiem rozwodów. Mimo tych okoliczności, archidiecezja szczecińsko-kamieńska chce być wierna papieskiemu apelowi i organizuje inicjatywy umacniające małżeństwa i rodziny. "Małżeństwo to podróż, najpiękniejsza podróż, gdy idziemy razem” – mówi Jadwiga Smutek, lider Ośrodka Zielonogórsko-Gorzowskiego Spotkań Małżeńskich.

Karol Darmoros

Program "Na miłość i życie" – budowanie relacji małżeńskiej

W archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej dużą popularnością cieszy się cykl programów "Na miłość i życie". Jedna z jego odsłon to "Ja+Ty=My", którego współautorem jest ks. Jarosław Szymczak, koncentruje się na pracy nad małżeńskimi relacjami. Magdalena Tamborska, uczestniczka programu, podkreśla, że składa się on z sześciu tematów, w skład każdego wchodzą wykład, warsztaty oraz dialogu małżeńskiego, a po każdej sesji małżonkowie otrzymują wskazówki do dalszej pracy nad relacją.

"Grupy małżeństw to maksymalnie sześć par, co zapewnia dynamikę i pewną intymność. Celem jest zdiagnozowanie stanu małżeństwa, poruszenie w sposób delikatny i szczery tematów, które nie są zwykle omawiane" - mówi Igor Tamborski.

Spotkania Małżeńskie: Dialog jako droga wzajemnego zrozumienia

W Archidiecezji realizowana jest również inicjatywa Spotkań Małżeńskich, które proponują dialog jako fundament wzajemnego porozumienia. Jadwiga Smutek, lider Ośrodka Zielonogórsko-Gorzowskiego Spotkań Małżeńskich, zauważa, że to właśnie dialog jest propozycją drogi wzajemnego poznania i porozumienia. „W sytuacji małżeństw wieloletnich jest to droga do odnowienia relacji, a niejednokrotnie do odnowienia miłości” – zaznacza.

Spotkania Małżeńskie są organizowane w formie dwudniowych rekolekcji, które odbywają się w zamkniętych grupach. Formy pracy prowadzone przez te rekolekcje mają na celu pogłębienie sakramentalnego wymiaru małżeństwa i ułatwiają rozwiązywanie konfliktów. Spotkania w marcu tego roku w Wisełce będą okazją do duchowego wzmocnienia małżonków, którzy pragną odnowić swoją relację. „Spotkania Małżeńskie proponują nam zmianę i w tej zmianie proponują poprzez zasady dialogu, takie jak: pierwszeństwa słuchania przed mówieniem, dzielenia się przed dyskutowaniem, rozumienia przed ocenianiem a nade wszystko przebaczania” – wyjaśnia Jadwiga Smutek.

Rekolekcje w Mrzeżynie

Dla małżeństw szukających wsparcia w złożonym temacie seksualności, w dniach 20-23 lutego organizowane są rekolekcje w Mrzeżynie, prowadzone przez o. Ksawerego Knotza OFM Cap. Tematyka rekolekcji obejmuje relacje małżeńskie z uwzględnieniem relacji seksualnych, co daje parom przestrzeń na otwartą i szczerą rozmowę.

W nadmorskim kurorcie organizowane także rekolekcje liturgiczne, skierowane do rodzin. W dniach 9-11 maja odbędzie się spotkanie organizowane przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Celem tych rekolekcji jest głębsze przeżywanie sakramentów liturgicznych zarówno przez rodziców, jak i dzieci. W ten sposób rodziny mogą umocnić swoje więzi w kontekście liturgii i duchowości.

Pomoc w trudnych sytuacjach

Archidiecezja szczecińsko-kamieńska angażuje się także w pomoc rodzinom, które przeżyły tragedię utraty dziecka. Co miesiąc organizowane są msze święte w intencji rodziców po stracie swej pociechy. "Opiekujemy się kilkoma miejscami, gdzie odbywają się pogrzeby dzieci utraconych, poronionych, martwo urodzonych. Od 2018 roku pochowaliśmy 605 dzieci w kilkunastu pogrzebach zbiorowych” – podkreśla ks. Tomasz Ceniuch, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kuria Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej.

Dla małżeństw przeżywających kryzys istnieje możliwość uczestniczenia w spotkaniach Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar. Propozycja stanowi przestrzeń do dzielenia się doświadczeniami, szukania wsparcia oraz pracy nad relacją. Wspólnota daje małżonkom narzędzia do przezwyciężania trudności i umacniania więzi małżeńskich.

W ramach archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej można też zapisać się na roczne studium życia rodzinnego. Przygotowuje ono doradców do pracy w parafialnych poradniach rodzinnych. "Skupiamy się na tym, żeby tych doradców nam trochę przybyło. (…) Doradcy są osobami pełnymi pasji, wykształconymi, łączą nas wspólne wartości i poglądy. Gdziekolwiek są takie możliwości, żeby się włączyć w to Duszpasterstwo Rodzin i w pracę w poradniach, to zapraszamy” – zachęca diecezjalny doradca życia rodzinnego Monika Możejko.

Pielgrzymki i czuwania w intencji rodzin

W archidiecezji organizowane są także pielgrzymki do sanktuariów. Pątniczki Nadziei to comiesięczne, jednodniowe pielgrzymki kobiet, które modlą się za rodziny i małżeństwa. W planach jest także pielgrzymka mężczyzn do szczecińskiego Sanktuarium św. Józefa. Kolejną propozycją są czuwania w intencji rodzin w obecności relikwii bł. Rodziny Ulmów w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie” – dodaje ks. Tomasz Ceniuch. Ponadto Duszpasterstwo Kobiet Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej zaprasza też na comiesięczne msze święte dla mam z małymi dziećmi lub będących w ciąży. Po Eucharystii organizowane jest spotkanie i poczęstunek.

Szczegóły wszystkich inicjatyw na rzecz rodzin i małżeństw można znaleźć na stronie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej www.kuria.pl.

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia w likwidacji)