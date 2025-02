Studenci z Torunia pielgrzymują do Rzymu

Być pielgrzymem nadziei to świadczyć swoim życiem o nadziei, którą jako chrześcijanie mamy. Pokazywać innym, mimo że świat zmierza w kierunku beznadziei, że jest coś pewnego, niezawodnego - mówią studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W ostatnich dniach odwiedzają stolicę Włoch w ramach pielgrzymki w Roku Jubileuszowym.

ks. Marek Weresa – Watykan

U początków chrześcijaństwa

W rozmowie z mediami watykańskimi, studenci wskazują, że grupie przyświecało nie tylko to, aby zobaczyć piękno Wiecznego Miasta, ale przede wszystkim przejść przez Drzwi Święte, aby dostąpić łaski jubileuszowego odpustu. Jadwiga Gorczyca, studentka dziennikarstwa wskazuje, że wizyta w Rzymie to także spotkanie ze „wspaniałą historią, filozofią, korzeniami chrześcijańskiej Europy; to również Watykan i cały początek chrześcijaństwa”.

„Jest to też budujące, że tu widzi się ludzi wierzących” - wskazuje Zofia Dura, także studentka dziennikarstwa AKSiM w Toruniu.

Przekazywać prawdę

Przyszłe dziennikarski, rozmówczynie Radia Watykańskiego – w kontekście ostatniego papieskiego Orędzia na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu – wskazują, że dziś dziennikarz to taka osoba, która powinna przede wszystkim nie kreować rzeczywistości, a ją rzetelnie przedstawiać. „Szukać tej prawdy i pokazywać ją ludziom w całości” - mówi Jadwiga Gorczyca. „Jest to bardzo trudne i nie w modzie, więc przed nami trudne zadanie, aby temu sprostać” - dodaje Zofia Dura.