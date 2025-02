Relikwie bł. Rodziny Ulmów przekazano do włoskich świątyń

Grupa pielgrzymów z archidiecezji przemyskiej, która w Roku Jubileuszowym pielgrzymuje do Wiecznego Miasta, przekazała do dwóch kościołów, gdzie posługują polscy Michalici, relikwie Męczenników z Markowej: Domine, Quo Vadis w Rzymie oraz Sanktuarium w Castel Sant'Elia w prowincji Viterbo.

ks. Marek Weresa – Watykan

Radość wiary

Jak zauważa ks. Kazimierz Jurczak, proboszcz parafii Grzęska, który uczestniczy w pielgrzymce wraz ze swoimi parafianami, pielgrzymowaniu towarzyszy ważny aspekt duchowy i historyczny: przekazanie relikwii bł. Męczenników czasu II wojny światowej – Rodziny Ulmów. Dla niego osobiście jest to szczególnie ważne, bowiem sam pochodzi z Markowej – tej miejscowości co Ulmowie.

„W duchu wiary przeżywamy to wszystko, korzystamy z daru odpustów; jest to wielkie, radosne przeżycie duchowe, a dodatkowo włączamy się, wraz z całym Kościołem, w modlitwę w intencji Papieża Franciszka” – powiedział ks. Juszczuk.

Przekazanie relikwii do kościoła Domine, Quo Vadis

Owocny czas

Bp Stanisław Jamrozek – biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej, który towarzyszy pielgrzymom, w rozmowie z Radiem Watykańskim – Vatican News, powiedział, że czas Roku Jubileuszowego jest doskonałą okazją do tego, aby odnowić przyjaźń z Panem Jezusem. Prowadzi do tego nasze nawrócenie, a sama pielgrzymka bardzo temu pomaga. „Jesteśmy wezwani do zażyłości z Panem Bogiem, czyli do świętości – Wskazał i dodał – Jeśli będziemy o tym pamiętać, to później też na pewno zapragniemy pójść tą drogą, którą Chrystus wskazuje”. Bp Jamrozek zauważył także, że dla pątników z archidiecezji przemyskiej jest to ważne przeżycie oraz okazja do tego, żeby „uświadomić sobie jak ważna jest wspólnota, bo dzięki niej, łatwiej jest człowiekowi spotkać Chrystusa. Dzieląc się ze świadectwem wiary z drugim człowiekiem, możemy mu pomóc w przylgnięciu do Pana”.

Sanktuarium w Castel Sant'Elia w prowincji Viterbo