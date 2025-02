Drzewo nad wodą - Jezioro Galilejskie, Tabga (s. Amata J. Nowaszewska CSFN / Family News Service)

Psalm niedzielny: Dlaczego sprawiedliwy jest porównywany do daktyla?

Talmud mówi, że drzewo daktylowe jest porównywane do sprawiedliwego, ponieważ całe drzewo jest dobre, a zwłaszcza owoce. Podobnie, sprawiedliwy jest pełen dobroci - pisze wykładowca Tory Shlomo Libertovski w komentarzu do Psalmu 1, który jest czytany w Kościele katolickim w niedzielę 16 lutego. Ks. Piotr Kot z Centrum Heschela KUL podkreśla, że w tradycji chrześcijańskiej Jezus to najdoskonalszy ‘tzadik’, czyli sprawiedliwy.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik Drzewo daktylowe – znak dobroci i stałości Psalm 1 jest znany w świecie żydowskim jako psalm, który mówi o sprawiedliwym (po hebrajsku ‘tzadik’), który jest „jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie”. Shlomo Libertovski komentując ten werset Psalmu 1 zaznacza, że w tradycji żydowskiej sprawiedliwy jest często porównywany do owoców lub do drzewa daktylowego, które rodzi także słodkie owoce. „Jest to symbolem sprawiedliwego, którego duchowa postawa jest jasna i prawa. Jego osoba wpływa na świat dobrocią i błogosławieństwem”. Baal Szem Tow, założyciel ruchu chasydzkiego na początku XVIII wieku, uczył, że „tak jak drzewo daktylowe rośnie w górę pomimo wiatrów i burz, tak ‘tzadik’ (sprawiedliwy) napotyka trudności, ale nie ugina się ani nie łamie” – komentuje wykładowca Tory Shlomo Libertovski. W tym kontekście podkreśla, że podobnie jak drzewo daktylowe „sprawiedliwy nie załamuje się w obliczu trudności i nadal się rozwija”. Dodaje: „Te słowa z Księgi Psalmów inspirują nas do uczenia się od sprawiedliwych, którzy żyli na przestrzeni wieków i których duch wciąż żyje z nami i w nas”. „Sprawiedliwość Boga to miłosierdzie, które zbawia” Ks. Piotr Kot podkreśla, że w tradycji chrześcijańskiej Jezus to najdoskonalszy ‘tzadik’ – czyli sprawiedliwy, a „sprawiedliwość wiąże się ściśle z dziełem zbawczym Jezusa Chrystusa”. Ponadto – wskazuje ks. Kot – dla Chrystusa „pełnienie sprawiedliwości było czymś więcej od literalnego trzymania się ‘mitzwot’, czyli przykazań Prawa. Sprawiedliwość Jezusa osiągnęła pełnię w misterium Krzyża i Zmartwychwstania, jak wskazuje św. Paweł, który pisze w Pierwszym Liście do Koryntian, że jest On „naszą sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem” (por. 1 Kor 1,30). „Jezus jest prawdziwie „błogosławionym”, który „nigdy nie więdnie” i przez wieki rodzi owoc życia w tych, którzy przez wiarę w Niego dostępują usprawiedliwienia z łaski”. W tym kontekście ks. Kot cytuje Papieża Franciszka, który powiedział: „Jezus przyszedł, żeby wziąć na swoje barki grzech świata i zstąpić w wody otchłani, śmierci, ażeby nas ocalić, a nie pogrążyć. On pokazuje nam dziś, że prawdziwa sprawiedliwość Boga to miłosierdzie, które zbawia”. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.