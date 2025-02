Przewodniczący Episkopatu: apeluję do wszystkich wierzących, by wsparli Papieża swoją modlitwą i cierpieniem

Jeszcze raz apeluję do wszystkich wierzących i tych, dla których Papież był zawsze autorytetem moralnym, by wsparli Papieża swoją modlitwą, swoim cierpieniem czy na inne sposoby, wypraszając mu potrzebne zdrowie – zachęcił w wideoprzesłaniu przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC.

Przewodniczący KEP przyznał, że informacje, jakie docierają do nas z Polikliniki Gemelli w Rzymie, gdzie papież Franciszek aktualnie przebywa na leczeniu zapalenia płuc, są dosyć niepokojące. „Dlatego tym bardziej potrzeba, byśmy wszyscy włączyli się w tę wielką krucjatę modlitwy w intencji naszego Przewodnika duchowego, jakim jest Ojciec Święty, Piotr naszych czasów” – podkreślił.

Przewodniczący Episkopatu zaznaczył, że Papież był dla nas w ostatnich latach ważnym przewodnikiem. „Wskazywał kierunki działania, po to, by Kościół się ożywiał, by Kościół stawał się Kościołem naszych czasów” – ocenił. „Dlatego, jako wdzięczność za to wszystko, co nam pozostawił, zechciejmy go wesprzeć naszą modlitwą i wyprosić mu zdrowie” – poprosił.

Abp Wojda przypomniał również, że w ramach tej wielkiej modlitwy, która płynie za Papieża, „od dzisiaj przez następne dni na Placu św. Piotra będą się gromadzić wierni razem z kard. Pietro Parolinem i innymi dostojnikami kościelnymi, aby odmawiać różaniec za Papieża i prosić Dobrego Boga o zdrowie dla niego”.

BP KEP