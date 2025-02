Prof. Aleksander Bańka (© ks. Marek Weresa)

Prof. Aleksander Bańka: Jubileusz to okazja do czerpania ze skarbca Kościoła

Otwarte Drzwi Święte to wejście w Serce Boga i zaproszenie do tego, żeby z Nim być bliżej i bardziej - w rozmowie z mediami watykańskimi wskazał prof. Aleksander Bańka, który pielgrzymuje w Roku Świętym do Rzymu.

ks. Marek Weresa – Watykan „Rok Jubileuszowy jest to pewnego rodzaju dar, który Kościół ma dla swoich wiernych, dla wszystkich i całego świata" - mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim-Vatican News prof. Aleksander Bańka. Dodaje, że z jednej strony jest to „duchowe doświadczenie jedności, bogactwa i darów, które Kościół ma i dzieli się nimi obficie". Z drugiej zaś jest to także okazja, aby, poprzez symboliczne przejście przez Drzwi Święte, wejść w rzeczywistość duchową, której na co dzień doświadczamy. Ważne, aby pielgrzymującym towarzyszyła świadomość tego, że jest to wędrowanie w kierunku wieczności. Do Serca Boga Okres Roku Jubileuszowego – zdaniem prof. Bańki – jest zaproszeniem do bliskości z Bogiem. „Jubileusz jest to czas, kiedy Bóg Swego Serca już szerzej otworzyć nie może" – mówi. Wskazuje, że dla niego osobiście, pielgrzymowanie po Rzymie i nawiedzanie papieskich bazylik jest zaproszeniem, aby głębiej wejść w Serce Boga. Rozmówca mediów watykańskich zwraca także uwagę na fakt, że Jubileusz poprzedziła encyklika Papieża Franciszka, która jest poświęcona Sercu Pana Jezusa. „Osobiście myślą o tym, jak otwarte Drzwi Święte prowadzą mnie w głębię Bożego Serca" – zaznaczył. Więcej radości w Roku Jubileuszowym Prof. Bańka wskazuje, że, aby stawać się „pielgrzymem nadziei", istotne jest myślenie o wieczności i tęsknota za nią; uświadomienie sobie, że ona jest już tutaj. Chrześcijanin powinien częściej myśleć o wieczności, ale w radosny sposób, bowiem „jest to dom, do którego zmierzamy i którego już tutaj możemy dotykać".