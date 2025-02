Powstał film „The 21” – animowany hołd dla koptyjskich męczenników

15 lutego 2015 r. bojownicy ISIS dokonali brutalnej egzekucji 21 koptyjskich chrześcijan na plaży w Libii. W 10. rocznicę ich męczeńskiej śmierci premierę ma krótki film animowany zatytułowany „The 21”. Oddaje hołd 21 mężczyznom, których zamordowano za odmowę zaparcia się wiary w Jezusa Chrystusa.

Tomasz Zielenkiewicz



13-minutowy film animowany został stworzony przez studio MORE Productions we współpracy ze społecznością koptyjską. Producentem wykonawczym filmu jest aktor Jonathan Roumie, najbardziej znany z roli Jezusa w serialu „The Chosen”.



Mark Rodgers, założyciel MORE Productions, odwiedził Egipt w 2019 roku i poczuł, że powinien stworzyć film, który podkreśli duchowe zwycięstwo męczenników. „The 21” przedstawia historię uprowadzenia, przetrzymywania i egzekucji mężczyzn. Film powstał na podstawie badań i licznych rozmów z członkami rodzin, przyjaciółmi i koptyjskimi duchownymi, którzy znali 21 mężczyzn. Muzyka do filmu została skomponowana i nagrana przez The Ayoub Sisters (Siostry Ayoub), które wykorzystały w kompozycjach elementy koptyjskie.



Film zawiera również neokoptyjską ikonografię. Tod Polson, były dyrektor kreatywny w Cartoon Saloon, kierował zespołem złożonym z ponad 70 artystów z ponad 70 krajów, by stworzyć styl animacji filmu. Prace trwały pięć lat.



„Jako chrześcijanie wiemy, że śmierć nie jest końcem, ani nawet największą rzeczą, której należy się obawiać. Historie tych odważnych ludzi muszą zostać opowiedziane i pokazane, aby świat dowiedział się, w kim znajdujemy ostateczną nadzieję, która nigdy nie gaśnie” - powiedział Jonathan Roumie. „To do nas, twórców, należy tworzenie takich filmów, aby zwrócić uwagę i uhonorować tych, którzy ponieśli najwyższą ofiarę za swoją wiarę: męczenników (i ich rodziny), którzy pokazali nam, co naprawdę oznacza uczniostwo i jak wygląda świętość” - dodał.



„The 21” można oglądać za darmo na stronie www.the21film.com od 14 do 17 lutego. Później widzowie będą musieli podać adres e-mail, aby uzyskać dostęp do oglądania.

W grudniu 2014 i styczniu 2015 r. dżihadyści z Państwa Islamskiego porwali 21 egipskich Koptów, którzy przybyli do Libii w poszukiwaniu pracy. Domagano się od nich przejścia na islam. Ponieważ odmówili, islamiści poderżnęli im gardło na plaży w okolicy Trypolisu. Wideo z rytualnej egzekucji umieścili w internecie.

21 koptyjskich męczenników zostało włączonych do Martyrologium Rzymskiego przez Papieża Franciszka.

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia S.A. w likwidacji)