Uczennice Liceum Sióstr Nazaretanek w Warszawie (Archiwum CSFN) #SistersProject

Mądrze zmieniać świat – siostry zakonne dla dziewcząt i kobiet nauki

Chcemy, by nasze uczennice były świetnie wykształcone i pełne wartości, aby mądrze zmieniać świat – mówi s. Lidia Waszkowiak, dyrektorka szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet i Dziewcząt w Nauce. Siostry zakonne rozumieją, że formowanie silnych, mądrych i niezależnych kobiet to ich powołanie. Misja żeńskich zgromadzeń zakonnych wykracza poza katechezę, obejmując różne formy nauczania i wychowania, a ich uczennice to późniejsze naukowczynie i liderki.

Światło nauki i wiary W cichych korytarzach słychać śmiech, szelest przewracanych kartek i pełne pasji dyskusje. To tutaj, w klasach wypełnionych światłem, dziewczęta zdobywają wiedzę, która otwiera przed nimi drzwi do przyszłości. Siostry zakonne od wieków są strażniczkami edukacji, kształtując pokolenia kobiet, które później stają się prawniczkami, lekarkami, naukowczyniami i liderkami społeczności. Misja wychowania i edukacji Siostry rozumieją, że formowanie silnych, mądrych i niezależnych kobiet to ich powołanie. Dlatego szkoły zakonne od lat łączą najwyższy poziom nauczania z wartościami, które kształtują serca i sumienia. Tysiące uczennic, które później odgrywają kluczowe role w nauce, medycynie, prawie i kulturze, przechodzi przez ich szkoły. Siostry nie postrzegają nauki i wiary jako dwóch przeciwstawnych światów. Przeciwnie – wierzą, że prawdziwa wiedza prowadzi do głębszego zrozumienia świata, a w konsekwencji – Boga. Uczennice Liceum Sióstr Nazaretanek w Warszawie (Archiwum CSFN) Edukacja z wartościami „Edukacja to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także kształtowanie charakteru i serca –mówi s. Lidia Waszkowiak, dyrektorka Szkoły Podstawowej i Liceum Sióstr Nazaretanek w Warszawie – Chcemy, by nasze uczennice były nie tylko świetnie wykształcone, ale też pełne wartości, które pozwolą im mądrze zmieniać świat". Siostry nazaretanki zachęcają swoje uczennice do odwagi w myśleniu, stawiania pytań i poszukiwania prawdy. W ich szkołach króluje klasyczne podejście do edukacji – solidna baza wiedzy, dyscyplina intelektualna, rozwijanie zdolności analitycznych i krytycznego myślenia. Ale równie istotna jest troska o rozwój moralny i duchowy uczennic. „Wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich i intelektualnej ciekawości sprawia, że te kobiety nie tylko zdobywają wiedzę, ale także uczą się służyć innym" – podkreśla s. Lidia. Mądrość to więcej niż wiedza Dziś, w Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce, warto przypomnieć, jak wielką rolę w tej dziedzinie odegrały i wciąż odgrywają siostry zakonne. W czasach, gdy tak często podkreśla się potrzebę kształcenia dziewcząt, one od lat wykonują tę pracę z cichą konsekwencją, nie oczekując poklasku, ale widząc efekty w życiu swoich absolwentek. Kolejne pokolenia kobiet nie tylko zdobywają dyplomy, ale przede wszystkim uczą się, że prawdziwa mądrość to coś więcej niż wiedza – to umiejętność służenia innym i czynienia świata lepszym miejscem. Sisters News Service