Kard. Zuppi odmawia różaniec w intencji Papieża

KOŚCIÓŁ Włochy

Kościół we Włoszech trwa na modlitwie za Papieża

Kościół we Włoszech modli się za Papieża. „Zanieśmy do Pana nasze błagania w intencji Ojca Świętego. Niech wspiera go swoją łaską i da mu niezbędne siły, aby mógł przejść przez tę chwilę próby” – stwierdził kard. Reina, papieski wikariusz dla rzymskiej diecezji. Za Papieża modlono się wczoraj w całej Italii. Wieczorem przewodniczący Episkopatu poprowadził w tej intencji modlitwę różańcową w kościele św. Dominika w Bolonii.

Krzysztof Bronk - Watykan W krótkim wprowadzeniu do modlitwy przewodniczący Episkopatu Włoch kard. Matteo Zuppi zadeklarował, że w najbliższych dniach włoski Kościół zjednoczy się w modlitwie za Papieża, aby w obecności Maryi prosić o jego uzdrowienie. „Niech Jezus, nasza niezawodna nadzieja, wysłucha naszej modlitwy: spes non confundit – nadzieja nie zawodzi" – dodał przewodniczący Episkopatu Włoch. Kard. Reina modli się za Papieża w Bazylice św. Jana na Lateranie Jesteśmy blisko naszego biskupa Katolicy rzymskiej diecezji modlili się za Ojca Świętego w Bazylice św. Jana na Lateranie. Wieczorną Mszę w intencji Papieża odprawił jego wikariusz dla Wiecznego Miasta. „Chcemy, by tego wieczoru w jakiś sposób dotarły do naszego biskupa nasze uczucia, nasze uściski, a przede wszystkim nasze modlitwy. Wszyscy razem jako jedna wielka rodzina. (…) Kochamy naszego biskupa i chcemy, aby to uczucie przełożyło się na modlitwę" – powiedział kard. Baldassarre Reina. „Z wielką siłą, z wielką wiarą, chcemy prosić Boga życia, Pana życia, aby dał życie, zdrowie i siłę naszemu biskupowi" – dodał papieski wikariusz. Niech Pan da mu ulgę w cierpieniu W Asyżu za Papieża modlono się w sanktuarium ogołocenia, gdzie pochowany jest bł. Carlo Acutis. „Usilnie módlmy się za Papieża, aby znalazł ulgę w cierpieniu, doświadczając wsparcia w bliskości wspólnoty chrześcijańskiej, a powróciwszy do zdrowia kontynuował swoją misję w służbie Kościołowi" – apelował abp Domenico Sorrentino.

