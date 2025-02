S. Paula z uczniami szkoły w Ghanie ( (CSFN))

Kościół w działaniu: siostry zakonne dla sprawiedliwości społecznej

Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej, obchodzony 20 lutego, przypomina o przeciwdziałaniu nierównościom i potrzebie solidarności. „Nie wystarczy pomagać – trzeba uwrażliwiać młodzież na ludzką krzywdę, by nie zabrakło tych, którzy podejmą to dzieło” – mówi s. Wiesława Hyzińska, przełożona prowincjalna Sióstr Nazaretanek. To także okazja, by podkreślić rolę Kościoła i sióstr zakonnych, których misja to nie tylko wsparcie potrzebujących, ale i kształtowanie pokoleń gotowych nieść pomoc.

Kościół wobec wyzwań społecznych W XIX wieku, w obliczu rewolucji przemysłowej i związanych z nią problemów, takich jak wyzysk pracowników i praca dzieci, papież Leon XIII wydał encyklikę Rerum Novarum. Dokument ten podkreślił konieczność ochrony praw pracowniczych i wsparcia dla ubogich, kładąc podwaliny pod katolicką naukę społeczną. W tamtym czasie powstało również wiele zgromadzeń zakonnych, które, kierując się duchem miłości bliźniego, nadały nowy charakter pomocy potrzebującym, stawiając czoła nowym wyzwaniom. Siostry zakonne zakładały szkoły, sierocińce i szpitale, angażując się w edukację i opiekę nad najbardziej bezbronnymi. 150 lat misji Sióstr Nazaretanek Przykładem takiego zaangażowania jest Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, które w tym roku obchodzi 150-lecie swojego istnienia. „Od samego początku siostry nazaretanki swoją misję oparły na niesieniu pomocy dzieciom i rodzinom, starając się nie tylko zapewnić im opiekę, ale przede wszystkim dać szansę na edukację i lepszą przyszłość" – mówi s. Wiesława Hyzińska. Współczesna misja sióstr zakonnych Dziś misja sióstr zakonnych pozostaje niezmiennie aktualna. Siostry na całym świecie angażują się w pomoc uchodźcom, opiekę nad osobami starszymi, edukację dzieci i młodzieży oraz wsparcie rodzin w kryzysie. Ich praca jest świadectwem miłości i solidarności z potrzebującymi, a także kontynuacją tradycji Kościoła w budowaniu sprawiedliwego społeczeństwa. „Nasza misja polega na niesieniu miłości tam, gdzie brakuje nadziei" – podkreśla siostra Hyzińska. „Nie możemy zapominać, że to, co zbudujemy dziś, musi przetrwać w sercach kolejnych pokoleń". Wartości, które trzeba pielęgnować Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej przypomina, że godność, równość i solidarność nie mogą pozostać jedynie w sferze deklaracji. Kościół, poprzez swoje nauczanie i działalność sióstr zakonnych, wciąż odgrywa kluczową rolę w promowaniu sprawiedliwości społecznej i realnej pomocy tym, którzy znajdują się na marginesie życia społecznego. Sisters News Service

