Kościół, młodzi i przyszłość – ważne spotkanie KSM w Legnicy

Młody Kościół w Polsce chce wychodzić do swoich rówieśników. Szczegóły nowych inicjatyw będą omawiane w ten weekend w Legnicy, gdzie dziś rozpoczyna się Zebranie Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Jego członkowie mówią wprost - skupiamy się na naszych wartościach i wychodzimy z nimi na zewnątrz. „Działając w zespole, możemy tworzyć piękne dzieła” - mówi Radiu Watykańskiemu-Vatican News prezes KSM Diecezji Legnickiej Katarzyna Tsarakhov.

Wartości i formacja w centrum uwagi

W legnickim spotkaniu najważniejszego organu decyzyjnego KSM weźmie udział około stu przedstawicieli zarządów diecezjalnych oraz prezydium Krajowej Rady. Podczas obrad uczestnicy podsumują działania z ubiegłego roku i zaplanują kolejne inicjatywy. A tych - w Roku Jubileuszowym - będzie sporo.

Jednym z głównych tematów spotkania jest umacnianie wartości, na których opiera się działalność KSM. Uczestnicy skupią się też na formacji młodzieży oraz sposobach budowania wspólnoty. „To czas warsztatów, pielęgnowania relacji i budowania zespołu” – podkreśla Katarzyna Tsarakhov.

Podczas obrad omówione zostaną nowe materiały formacyjne, które mają wspierać rozwój grup parafialnych. Wśród nich znajdzie się publikacja „Droga ucznia – pięć filarów łaski”, zawierająca 45 konspektów spotkań. „Chcemy, by każda grupa miała bazę, na której może pracować” – wyjaśnia prezes KSM Diecezji Legnickiej. Baza ta będzie uwzględniała 3 etapy zaawansowania grupy a także rozwijała tematy w zakresie pięciu filarów formacji - uwielbienia, uczniostwa, ewangelizacji, relacji i służby. Jak zaznacza Katarzyna Tsarakhov, chodzi o to, by formacja w Stowarzyszeniu nie była nudna, a wielowymiarowa i pozwalała młodym rozwijać się jako chrześcijanie i dojrzali ludzie.

Solą działalności KSM jest obecność młodych ludzi w Kościele i sposoby ich aktywizacji. „Nie możemy powiedzieć, że młodzieży w Kościele nie ma, ale jej kondycja nie jest najlepsza” – przyznaje rozmówczyni Vatican News. Jak zauważa, sytuacja pokazuje, że czasem młodzi nie zbliżą się do Kościoła sami. „Powinniśmy wychodzić do nich, pokazywać im drogę wiodącą przez Kościół, że to właśnie w nim mogą znaleźć swoje miejsce, w którym mogą i się formować”- przekonuje Katarzyna Tsarakhov.

Rok Jubileuszowy i bł. Karolina Kózkówna

Zebranie Krajowej Rady KSM ma szczególny wymiar, ponieważ odbywa się na początku Roku Jubileuszowym. Jednym z jego ważnych momentów będzie wspólny wyjazd członków stowarzyszenia do Rzymu. „Chcemy, by młodzi mieli większą świadomość Roku Jubileuszowego i łask, jakie on niesie” – zaznacza prezes KSM Diecezji Legnickiej.

Ten okres jest także poświęcony błogosławionej Karolinie Kózkównie, której jubileuszowy rok w KSM rozpoczęto w listopadzie w 110. rocznicę jej śmierci. Młoda dziewczyna, dziewica i męczennica I wojny światowej, stanowi dla KSM-owiczów wzór życia w rodzinie i wśród przyjaciół, życia w świętości i zaangażowania w Kościele. W związku z tym KSM planuje przygotowanie materiałów formacyjnych poświęconych jej postaci oraz organizację sympozjum naukowego, które pomoże młodym odkrywać swoje miejsce w Kościele.

Działania charytatywne i współpraca grup katolickich

KSM szykuje też kolejną edycję akcji „Polak z sercem”, w ramach której zbierane są środki i produkty dla Polaków na Kresach Wschodnich II RP. Ostatnia zbiórka trwała od listopada do stycznia, ale przygotowania do kolejnej akcji już się rozpoczęły.

Prezes KSM Diecezji Legnickiej zwróciła również uwagę na znaczenie współpracy jej stowarzyszenia z innymi organizacjami katolickimi oraz diecezjalnymi duszpasterstwami młodzieży. „Chcemy, by wydarzenia diecezjalne gromadziły młodych nie tylko z jednego ruchu, ale wszystkich szukających swojego miejsca w Kościele” - zauważa Katarzyna Tsarakhov. Jak podkreśla, to właśnie współpraca młodzieżowych organizacji katolickich sprawia, że tworzy się z jednej strony atrakcyjna, a z drugiej - żyjąca w zgodzie z wartościami Wspólnota.

