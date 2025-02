Kard. Reina na Mszy w Klinice Gemelli, Papież wdzięczny za modlitwę

Za Papieża Franciszka modlili się dziś pracownicy i pacjenci Kliniki Gemelii. Mszy w szpitalnej kaplicy św. Jana Pawła II przewodniczył kard. Baldo Reina, papieski wikariusz dla rzymskiej diecezji. Papież wie o tej Mszy i jest wam wdzięczny za to, że bierzecie w niej udział – powiedział posługujący w Klinice Gemelli kapelan szpitalny ks. Nunzio Currao.

Krzysztof Bronk - Watykan

W homilii kard. Reina zauważył, że podczas tej Mszy wszyscy czują się zjednoczeni niczym jedna wielka rodzina, bo łączy ich miłość do Papieża i modlitwa w jego intencji. „Kiedy przychodzi czas słabości i choroby, kiedy doświadczamy, jak krucha jest nasza ludzka natura, od razu ze wszystkich sił zwracamy się do Boga. Czynimy to ze szczerym sercem, bo czujemy w sobie pragnienie nieskończoności, które zostało złożone w naszych sercach” – mówił kard. Reina.

Papieski wikariusz dla Rzymu codziennie bierze udział w modlitwie za Papieża. W niedzielę wieczorem sprawował w tej intencji Eucharystię w Bazylice św. Jana na Laternia, która jest katedrą rzymskiej diecezji. Natomiast wczoraj wieczorem odwiedził argentyński kościół w Rzymie. Papieża Franciszka zawierzył wstawiennictwu Matki Bożej z Luján. Obecni byli zarówno zwykli wierni, którzy poznali kard. Bergoglio jeszcze w Buenos Aires, jaki argentyńscy ambasadorzy w Rzymie. Kard. Reina apelował do Argentyńczyków o zgodną modlitwę za ich rodaka, aby z pogodną ufnością potrafił stawić czoła tej trudnej chwili, wiedząc, że jest w rękach Boga, który kieruje nie tylko historią powszechną, ale także losami każdego z nas.