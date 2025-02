Kard. Dziwisz: światło Jezusa zajaśniało najmocniej na Golgocie

Krzyż stał się niejako świecznikiem, z wysokości którego życiodajne promienie Bożego światła dotarły do najdalszych zakątków ziemi - wskazał metropolita senior archidiecezji krakowskiej kard. Stanisław Dziwisz w kościele polskim św. Stanisława BM w Rzymie, gdzie sprawował Eucharystię w święto Ofiarowania Pańskiego.

Artur Hanula

Nawiązując do symboliki światła i ciemności, ważnych w kontekście tego święta, kard. Dziwisz podkreślił, że Jezus „rozświetlił wszystkie mroczne przestrzenie ludzkich serc i pogrążonego w ciemnościach świata”. Przypomniał, że Ofiarowanie Pańskie jest świętem ofiary, światła i spotkania.

(Jan Rzepka)

Bóg na pierwszym miejscu

„Bogu powinno być zarezerwowane najważniejsze, centralne miejsce w sercu człowieka i w życiu każdej społeczności - mówił były sekretarz osobisty św. Jana Pawła II. - Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo mentalność i rytm życia współczesnego człowieka i świata dalekie są od takiego spojrzenia na najważniejsze ludzkie sprawy”. Tymczasem, jak zaznaczył kaznodzieja, Jezus „spalał się w ogniu miłości. Nie żył dla siebie. Był całkowicie dla innych”.

Chrystus uzdalnia do promieniowania dobrem

Kard. Stanisław Dziwisz wskazał, że „dzięki światłu, jakim nas Chrystus opromienia, sami stajemy się zdolni do promieniowania dobrem, do spalania się w ogniu miłości Boga i bliźniego”. Naśladując Chrystusa, „przypominamy świecę, która się spala, ale daje światło, bo po to jest. Takie jest jej zadanie i takie jest nasze zadanie. Taka jest logika miłości”.

(Jan Rzepka)

Wielki Jubileusz 2000

Kaznodzieja przypomniał, że 25 lat temu Jan Paweł II przewodził Kościołowi podczas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. „Kładł nam na sercu, byśmy zaczynali zawsze od Chrystusa, byśmy kontemplowali Jego Boskie i ludzkie oblicze, byśmy wypływali na głębię wiary, nadziei i miłości” - mówił o papieżu Polaku metropolita senior archidiecezji krakowskiej. „W obecnym Jubileuszowym Roku Świętym 2025, w obliczu wszystkich napięć, konfliktów i niepokojów dzisiejszego świata, Ojciec Święty Franciszek zachęca nas, byśmy jako pielgrzymi nadziei odważnie kroczyli drogami wiary i byli w świecie zaczynem dobra i miłości oraz nadziei, która «zawieść nie może» (Rz 5, 5)” - podkreślił kard. Dziwisz.

(Jan Rzepka)

Dzień Życia Konsekrowanego ustanowiony przez papieża Polaka

W kontekście ustanowionego przez św. Jana Pawła II Dnia Życia Konsekrowanego, obchodzonego 2 lutego, kard. Dziwisz wyraził wdzięczność Bogu za „dar tej szczególnej, ewangelicznej formy życia, ubogacający cały Kościół i jego misję w świecie. Ten dar przypomina nam wszystkim, że w każdym stanie życia jesteśmy powołani do naśladowania Jezusa ubogiego, czystego i posłusznego”. Były sekretarz św. Jana Pawła II podsumował: „wszyscy jesteśmy powołani do budowania królestwa Bożego na ziemi i dążenia do świętości”.

