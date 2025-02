Jubileusz 2025. Pielgrzymują, aby rozkochać się we wspólnocie Kościoła

Chcemy nawiedzić ważne miejsca, przejść przez Drzwi Święte, uzyskać jak najwięcej Bożych łask, a przede wszystkim umocnić relację z Panem Bogiem i wspólnotą Kościoła, który daje człowiekowi ogrom nadziei - wskazuje ks. Mateusz Sudewicz, opiekun duchowy pielgrzymów z parafii Wisznice i Motwica w diecezji siedleckiej.

ks. Marek Weresa - Watykan

Spotkać się z Bogiem

Michał Bartkowski, jeden z uczestników pielgrzymki, wskazuje, że przyleciał do Rzymu, bo chce „sięgnąć do korzeni wiary oraz doświadczyć odnowy duchowej”. Podkreśla: „nie ukrywam, że bardzo to się udało”. Pielgrzymi w rozmowie z Radiem Watykańskim – Vatican News mówią, że pielgrzymowanie do Wiecznego Miasta podczas Roku Jubileuszowego jest szczególne. To nie tylko poznawanie historii Kościoła i jego początków, ale możliwość spotkania z Bogiem i Jego łaską, szczególnie podczas tego szczególnego czasu.

Intencje serca

Jedna z pątniczek, Mirosława Bortniczuk, wskazuje, że każdy z uczestników pielgrzymki, „nosi w sercu wiele różnych intencji, czasami trosk, z którymi chce się zmierzyć, na które po ludzku nie ma siły i szuka drogi do rozwiązania, drogi do Boga; próbując uprosić też łaski i mieć siłę do tego, żeby pokonywać te swoje codzienne trudności”. Dodaje, że pielgrzymując do świętych miejsc, ludzie niosą intencje – własne oraz znajomych czy przyjaciół – które może nieraz są niewypowiedziane, ale „drzemią głęboko w sercach”. „Myślę, że Pan Bóg wie najlepiej, czego każdemu z nas potrzeba i my mamy taką nadzieję, że właśnie te nasze głęboko w sercach ukryte intencje to właśnie w dobrym miejscu będą usłyszane” - powiedziała.