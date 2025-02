Jubileusz 2025: pielgrzymka archidiecezji paryskiej, wierzyć we wspólnocie

W Rzymie w ramach Roku Świętego trwa pielgrzymka archidiecezji paryskiej. To okazja, by przeżywać swoją wiarę nie tylko w wymiarze osobistym, ale właśnie jako wspólnota Kościoła – mówi abp Laurent Ulrich. Wbrew pierwotnym planom, paryżanie nie mogą spotkać się z Papieżem Franciszkiem, bo jubileuszowe audiencje zostały odwołane. Modlili się jednak przed jego oknem w Klinice Gemelli.

Krzysztof Bronk i Alexandra Sirgant - Watykan

Rozmawiając z Radiem Watykańskim, metropolita Paryża przyznał, że podczas tej pielgrzymki czuje się rzeczywiście jak pasterz, towarzysząc swym wiernym w modlitwie i nawiedzaniu kolejnych miejsc świętych w Wiecznym Mieście. „Tych pięć dni to oczywiście za mało, żeby dobrze się poznać, ale jesteśmy razem i wspólnie się modlimy” – powiedział abp Ulrich.

Modlitwa przed Kliniką Gemelli

We wtorek Paryżanie udali się przed Klinikę Gemelli, by w tym szczególnym miejscu wspólnie odmówić różaniec w intencji Papieża. Jak wyznał abp Ulrich, trwająca obecnie modlitwa za Ojca Świętego przywołuje na pamięć niedawne towarzyszenie w agonii Benedyktowi XVI i przed 20 laty Janowi Pawłowi II. Arcybiskup Paryża podkreśla, że w szczególności modlitwa za polskiego Papieża była bardzo silnym doświadczeniem dla całego Kościoła. Ale okazywanie bliskości Następcy Piotra w czasie jego choroby jest czymś normalnym dla katolików i wszyscy robią to w sposób całkiem spontaniczny, ilekroć jest taka potrzeba – dodał abp Ulrich.

Wiara przeżywana we wspólnocie

Wczoraj paryżanie przeszli przez Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra, dziś są w Bazylice Matki Bożej Większej. Jak mówi Radiu Watykańskiemu diecezjalny duszpasterz artystów, pielgrzymka do Rzymu pozwala doświadczyć wiary wspólnotowej, uświadomić sobie powszechność Kościoła. Może nas to również chronić przed pewną rutyną w wierze, skłania do rachunku sumienia, napełnia nowym entuzjazmem – dodaje ks. Laurent Chauvin.