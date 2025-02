Młodzież przy grobie św. Jana Pawła II (autore: ks. Marek Weresa)

Jubileusz 2025. Młodzież przy grobie św. Jana Pawła II

Jako ludzie młodzi, jako wierzący pielgrzymujemy do takich świętych miejsc, żeby doświadczyć obecności Boga - mówił Mikołaj Jurak w rozmowie z Radiem Watykańskim – Vatican News. Uczeń przybył wraz z grupą 50 rówieśników oraz opiekunami do Bazyliki Św. Piotra. Wszyscy reprezentują Technikum im. Jana Pawła II w Polanicy-Zdroju i pielgrzymują do Rzymu w ramach Roku Jubileuszowego.

ks. Marek Weresa – Watykan Anetta Witkowska – dyrektor szkoły, wskazuje, że społeczność szkolna, mając takiego patrona, praktykuje i kultywuje wszystkie tradycje związane z taką postacią jaką był św. Jan Paweł II. Dodaje, że dla niej osobiście, taka pielgrzymka jest sporym wydarzeniem. „Ja jestem w procesie zmiany w swoim życiu i bardzo potrzebuje takich pielgrzymek, doświadczeń i to jest dla mnie osobiście bardzo ważne co tutaj dzisiaj się dzieje” - dodaje. Wyróżnione 20/02/2025 Jubileusz 2025. Pielgrzymują, aby rozkochać się we wspólnocie Kościoła Chcemy nawiedzić ważne miejsca, przejść przez Drzwi Święte, uzyskać jak najwięcej Bożych łask, a przede wszystkim umocnić relację z Panem Bogiem i wspólnotą Kościoła, który daje ...

Ks. Artur Merholc, wikariusz parafii Wniebowzięcia NMP w Polanicy Zdroju i opiekun duchowy grupy, wskazuje, że ważnym punktem pielgrzymki była wspólna modlitwa przy grobie św. Jana Pawła II – patrona szkoły. „Jesteśmy szczęśliwi, że możemy modlić się przy grobie Papieża Polaka” - wskazał. Dodał także, że ważnym elementem dla uczestników pielgrzymi jest rozważanie hasła, jakim jest bycie nadzieją dla Kościoła, drugiego człowieka i otaczającego świata. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.