Johannesburg: uroczystości ku czci bł. kard. Alojzego Stepinaca

W chorwackiej parafii w Johannesburgu odbyły się uroczystości ku czci błogosławionego kardynała Alojzego Stepinaca. Mszy świętej przewodniczył nuncjusz apostolski w Republice Południowej Afryki, Lesotho, Namibii, Eswatini i Botswanie, arcybiskup Henryk Jagodziński. Współcelebransem był ksiądz prałat Dario Paviša, sekretarz Nuncjatury Apostolskiej w Pretorii.

Obchody liturgiczne, przypadające na 10 lutego, zostały przeniesione na niedzielę, 16 lutego, aby umożliwić większej liczbie wiernych udział w uroczystościach.

W homilii arcybiskup Jagodziński przypomniał życie i dzieło błogosławionego kardynała Stepinaca, który jako arcybiskup Zagrzebia przeciwstawiał się zarówno faszyzmowi, jak i komunizmowi, broniąc praw człowieka i wartości chrześcijańskich. Podkreślił, że kard. Stepinac pozostaje symbolem niezłomnej wiary i świadectwem wierności Ewangelii w czasach totalitaryzmu. „Jego życie pokazuje, że prawdziwa siła człowieka nie tkwi w potędze fizycznej czy politycznej, ale w wierności Ewangelii” – mówił nuncjusz apostolski.

„Bronił wartości ewangelicznych, prawdy i godności człowieka, za co zapłacił wysoką cenę. Podczas II wojny światowej otwarcie sprzeciwiał się prześladowaniom, pomagał Żydom i wszystkim, którzy byli prześladowani, kierując się chrześcijańskim sumieniem. Gdy nastał reżim komunistyczny, pozostał wierny Kościołowi i swojemu narodowi, odmawiając współpracy z ateistyczną władzą. Został niesłusznie skazany i uwięziony, ale nigdy nie wyrzekł się prawdy. Dla Chorwatów żyjących poza ojczyzną błogosławiony kardynał Stepinac jest szczególnym wzorem miłości do swojego narodu. Wiedział, że prawdziwa miłość do ojczyzny nie przejawia się w nienawiści do innych, lecz w trosce o dobro wspólne, w obronie chrześcijańskich wartości i wierności dziedzictwu przodków. My, którzy żyjemy daleko od Chorwacji, możemy czerpać wzór z jego przykładu” – mówił w homilii abp Jagodziński.

Msza św. w Johannesburgu ku czci bł. kard. Alojzego Stepinaca (diecezja kielecka)

Hierarcha zwrócił się także do chorwackiej wspólnoty w Johannesburgu, podkreślając znaczenie zachowania tożsamości narodowej, języka i wiary przez emigrantów.

Podczas Mszy Świętej na organach grał ambasador Chorwacji w Republice Południowej Afryki, Ante Cicvarić. W ramach uroczystości wierni przynieśli kartki z imionami i zdjęciami zmarłych, które zostały złożone przy chrzcielnicy w kościele św. Hieronima. Nuncjusz apostolski poświęcił także jubileuszową świecę, którą następnie uroczyście zapalił na chrzcielnicy księcia Wyszesława, jednej z ważniejszych relikwii narodowych Chorwacji.

Po zakończeniu liturgii uczestnicy wzięli udział we wspólnym spotkaniu w sali parafialnej, gdzie kontynuowano świętowanie. „Czułem się, jakbym znowu był w Chorwacji” – podsumował abp Jagodziński.

Błogosławiony kardynał Alojzy Stepinac (1898–1960) był arcybiskupem Zagrzebia. W 1946 roku został skazany przez komunistyczne władze Jugosławii na wieloletnie więzienie. Jego beatyfikacji dokonał papież Jan Paweł II w 1998 roku.

