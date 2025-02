Jałmużna, Zdrapka i Ekstremalna Droga Krzyżowa – jubileuszowe propozycje na Wielki Post

Można wesprzeć potrzebujących, dając dar serca, pogłębić swoją wiarę i pójść z krzyżem w długą nocną trasę. Podczas wspólnej konferencji prasowej do trzech różnych inicjatyw przed Wielkim Postem postanowiły zaprosić: Caritas Polska, Zdrapka Wielkopostna oraz Ekstremalna Droga Krzyżowa.

Tomasz Zielenkiewicz

Caritas Polska zaprasza do wzięcia udziału w inicjatywie Jałmużna Wielkopostna. „Caritas od wielu lat włącza się w tradycję Kościoła, który w czasie Wielkiego Postu chce, aby z owoców odmawiania sobie dóbr materialnych korzystali ci, którzy najbardziej tego potrzebują” – powiedział Paweł Trawka, rzecznik prasowy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. „Jałmużna to dar niekoniecznie materialny. W czasie Wielkiego Postu podejmujemy różne postanowienia i czegoś sobie odmawiamy. To z czego zrezygnowaliśmy, nie może się zmarnować i w tę przestrzeń wchodzi jałmużna. Dlatego zachęcamy w Środę Popielcową lub w pierwsze dni Wielkiego Postu do wrzucania pieniędzy do skarbonek. To jest przyczynek do budowania naszego kapitału miłosierdzia” – zaznaczył. „Nasza skarbonka, może być skarbonką nadziei” – dodał.

W całym kraju będzie 250 tys. skarbonek i będzie można je pobierać w parafiach. „Środki dzielone są różnie. Bardzo często trafiają do parafii, gdzie prowadzona jest działalność Caritas. Do drzwi parafii pukają ludzie ubodzy, starsi, potrzebujący, którzy tam otrzymują wsparcie. Z tych środków utrzymywane są m.in. jadłodajnie” – wyjaśnił Paweł Trawka.

Drugą z inicjatyw wielkopostnych jest Ekstremalna Droga Krzyżowa. Wydarzenie zainicjowano 16 lat temu. Ks. Łukasz Romańczuk, dyrektor ds. mediów inicjatywy, powiedział, że ma ona przede wszystkim prowadzić do spotkania z Bogiem. „Można dzięki niej popatrzeć na swoje życie z perspektywy Ewangelii i postawić sobie wyzwanie” – dodał.

„Obecnie trwa rekrutacja na liderów rejonu, którzy zajmują się przygotowaniem tras, tak, aby uczestnicy mieli odpowiednie warunki do spotkania z Bogiem i rozważania poszczególnych stacji drogi krzyżowej” - mówi ks. Łukasz. W tym roku przewodniczką będzie św. Matka Teresa z Kalkuty. Przygotowane będą rozważania. W ubiegłym roku w EDK wzięło udział ponad 100 tys. osób. Szczegóły i sposoby, w jaki można się zaangażować w inicjatywę, można znaleźć na stronie www.edk.org.pl.

Trzecia inicjatywa to Zdrapka Wielkopostna. Wojciech Koczorowski, ze Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego wyjaśnił, że działa od 11 lat. „Jest ona dziełem Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, złożonej z osób świeckich, które żyją duchowością św. Ignacego Loyoli. Nasze dzieło jest inspiracją ćwiczeń duchowych, to 40 zadań na Wielki Post. Dotychczas 2 miliony osób wzięło udział w naszym przedsięwzięciu, a nasze zdrapki były tłumaczone na różne języki m.in. tajwański” – powiedział.

12 lutego odbędzie się #unboxing. „To nasza forma świętowania na 3 tygodnie przed Środą Popielcową. Tego dnia nasi patroni, osoby publiczne i dziennikarze odkrywają jak wygląda Zdrapka Wielkopostna. Wśród nich będą: abp Wojciech Polak, Prymas Polski, bp Waldemar Musioł, bp Andrzej Czaja, Monika i Marcin Gomułkowie, o. Tomasz Maniura, ks. Marcin Paś i wielu innych” – wyjaśnia Wojciech Koczorowski.

„Na rewersie zdrapki znajdą się przydatne informacje, zwłaszcza w kontekście Roku Jubileuszowego” – zaznaczył. Podobnie, jak w roku ubiegłym, przewidziana jest Loteria Wielkanocna, a nagrodą główną jest Pielgrzymka do Rzymu. Więcej informacji znajduje się na stronie www.zdrapkawielkopostna.pl.

Wielki Post rozpocznie się 5 marca. To właśnie Środa Popielcowa będzie początkiem tych inicjatyw.

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia S.A. w likwidacji)