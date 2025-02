Hiszpania: 3 tys. osób na Krajowym Kongresie Powołań

Pod hasłem „Dla kogo jestem?” w Madrycie rozpoczął się Kongres Powołań. Bierze w nim udział ok. 3 tys. osób z całego kraju. „Kwestia powołania jest wyzwaniem naszych czasów i naszego Kościoła, zwłaszcza dla najmłodszych” - podkreśla abp Luis Argüello, przewodniczący episkopatu Hiszpanii.

Marek Raczkiewicz CSsR – Hiszpania

Hasło kongresu „Dla kogo jestem?” pochodzi z adhortacji apostolskiej Christus vivit (nr 286) papieża Franciszka. Kongres ma „pomóc ludziom odkryć, że życie jest darem”, że „wszyscy ochrzczeni są powołani przez Pana”. "Kościół jest wspólnotą powołanych. Każdy z nas odkrywa konkretny sposób identyfikowania swojego powołania jako część ciała Chrystusa” – mówi abp Luis Argüello. Przewodniczący hiszpańskiego episkopatu ma nadzieję, że kongres pomoże w umacnianiu w diecezjach duszpasterstwa, które będzie zachęcać do pojmowania życia jako powołanie, a także będzie promować różne drogi powołaniowe. Zachęca również do praktykowania synodalności, tzn. do tworzenia wspólnego projektu osób świeckich, małżeństw, osób konsekrowanych i duchowieństwa.

W programie kongresu znajduje się szereg konferencji, prace w grupach tematycznych, świadectwa ukazujące bogactwo powołań w Kościele oraz czuwania modlitewne.

Obrady kongresu, który potrwa do niedzieli, 9 lutego, są transmitowane przez internet.

Madrycki kongres kończy Plan Duszpasterski, który episkopat przyjął w 2021 roku.