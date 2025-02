Episkopat Włoch reaguje na ustawę dopuszczającą wspomagane samobójstwo

W odpowiedzi m.in. na przyjęcie przez Radę Regionalną Toskanii obywatelskiego programu ustawy dopuszczającej wspomagane samobójstwo, prezydium Konferencji Episkopatu Włoch opublikowało notę wyrażającą sprzeciw wobec polaryzacji stanowisk dotyczących końca życia ludzkiego. Włoski episkopat wezwał do zagwarantowania wszystkim skutecznej opieki paliatywnej, będącej wyrazem troski o godność człowieka.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Pomagać, a nie antycypować śmierć

W opublikowanym komunikacie, włoscy biskupi przypominają za konferencjami biskupów z regionów Triveneto i Emilia-Romania, że „pierwszym zadaniem wspólnoty cywilnej i systemu opieki zdrowotnej jest pomoc i leczenie, a nie antycypowanie śmierci”, zaś „doprowadzenie do śmierci, bezpośrednio lub poprzez samobójstwo wspomagane medycznie, radykalnie kłóci się z wartością osoby, z celami państwa i z samym zawodem lekarza”.

Zorganizować szeroką debatę parlamentarną

Następnie prezydium Konferencji Episkopatu Włoch zachęca, by zamiast „opowiadania się po którejś ze stron”, rozpocząć „szeroką debatę parlamentarną, która reprezentuje kraj i rzeczywiste potrzeby jego obywateli, wolną od partyjnej logiki i możliwej instrumentalizacji” i na tej płaszczyźnie podjąć głęboką refleksję dotyczącej godności osoby ludzkiej i rozumienia postępu.

„Mamy zatem nadzieję, że w obecnych ramach prawnych i regulacyjnych pojawią się interwencje na szczeblu krajowym, które będą chronić życie w najlepszy możliwy sposób, promować towarzyszenie i opiekę w chorobie oraz wspierać rodziny w sytuacjach cierpienia.”

W pełni wdrożyć opiekę paliatywną

Włoscy hierarchowie przypominają, że w kraju wciąż nie wdrożono w pełni systemu opieki paliatywnej. Zaznaczają, że prawo do niej „musi być zagwarantowane wszystkim, w każdym regionie, w sposób skuteczny i ujednolicony, ponieważ stanowi konkretny sposób na złagodzenie cierpienia i zapewnienie godności do końca, a także głęboki wyraz miłości bliźniego”. Wyrazili również swój sprzeciw wobec „polaryzacji i grania na zwłokę” w temacie ochrony życia. „Godność nie kończy się wraz z chorobą lub gdy zawodzi skuteczność. Nie chodzi o upór, ale o to, by nie utracić człowieczeństwa”.

W ostatnich dniach w rozmowie z mediami watykańskimi temat ten podjął również kard. Augusto Paolo Lojudice, arcybiskup Sieny. Przypomniał, że świat potrzebuje powrotu do fundamentalnej zasady obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci i potępił uciekanie się do wspomaganego samobójstwa, jako odpowiedzi na dramat ludzkiego cierpienia.