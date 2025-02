Dwa jubileusze – jedno przesłanie

W Roku Jubileuszowym 2025, Papież Franciszek zaprasza nas do tego, abyśmy byli „Pielgrzymami nadziei”. Ćwierć wieku temu, gdy Jan Paweł II symbolicznie rozpoczynał Rok Wielkiego Jubileuszu 2000 lat chrześcijaństwa mówił, że „Bramą naszego zbawienia, Bramą życia i Bramą Pokoju jest dla nas i dla wszystkich Jezus”. Jego słowa przyciągnęły w Roku Świętym do Rzymu i do Chrystusa miliony wiernych z całego świata.

Jubileusz to nie tylko kalendarzowe wydarzenie, które Kościół katolicki obchodzi co 25 lat, ale przede wszystkim wyjątkowy czas poszukiwania miłości, miłosierdzia i jedności. To moment, w którym każdy ma szansę na spotkanie z Bogiem, odkrycie sensu życia i nadziei na przyszłość. Ten czas wyjątkowej łaski, który pod koniec roku 1999 zainaugurował Jan Paweł II otwarciem Drzwi Świętych w rzymskiej Bazylice Świętego Piotra, dla milionów ludzi na całym świecie stał się impulsem do tego, by skierować swoje serce i nadstawić ucho ku temu, który oddał życie, by nas zbawić.

Tylko lekko je dotknął, a one się otwarły

Moment otwarcia Drzwi Świętych w 1999 roku transmitowało 58 światowych stacji telewizyjnych. Janusz Poniewierski w książce „Pontyfikat” pisze, że „tym razem Papież nie musiał używać młotka, jak w roku 1983. Po prostu lekko popchnął Drzwi Święte, a one natychmiast się otwarły”. Był to symbol wszechogarniającego Bożego miłosierdzia, które miało prowadzić Kościół w nowe tysiąclecie”. I dalej: „Jan Paweł II modlił się przez chwilę w milczeniu na progu Bazyliki, a następnie ukazał światu księgę Ewangelii – źródło życia i nadziei na nadchodzące trzecie tysiąclecie”.

Wczoraj, dziś i na wieki

Dzień później, 25 grudnia 1999 roku przed udzieleniem w uroczystość Narodzenia Pańskiego Błogosławieństwa „Urbi et Orbi", Jan Paweł II przekazał całemu światu przesłanie związane z Rokiem Świętym: „W tym roku jeszcze jeden motyw sprawia, że ten dzień łaski jest szczególnie święty: początek Wielkiego Jubileuszu. Tej nocy, przed Mszą świętą otworzyłem Drzwi Święte w Bazylice Watykańskiej. Jest to akt symboliczny, rozpoczynający Rok Jubileuszowy, gest ukazujący w szczególnie wyrazistym świetle prawdę zawartą już w tajemnicy Bożego Narodzenia: Jezus, narodzony z Maryi w betlejemskim ubóstwie, On, odwieczny Syn, darowany nam przez Ojca, jest, dla nas i dla wszystkich, „Bramą, Bramą naszego zbawienia, Bramą życia, Bramą pokoju" (…). Chryste, Ty jesteś Bramą! Przez Ciebie, w mocy Ducha Świętego, pragniemy wejść w trzecie tysiąclecie. Ty, o Chryste, jesteś «wczoraj i dziś, ten sam także na wieki» (por. Hbr 13, 8)".

Św. Jan Paweł II inaugurujący Rok Święty Jubileuszowy 2000

Rok łaski i pojednania w Kościele

Papież Franciszek, kontynuując chrześcijańską tradycję obchodów Roku Jubileuszu, w roku 2025 podkreśla, że jest to szczególny czas odnowy duchowej i wezwania do braterstwa. „Jubileusz to moment, w którym Bóg otwiera drzwi swojego miłosierdzia dla wszystkich. Niech będzie to czas, w którym zbliżymy się do siebie jako bracia i siostry, budując świat bardziej sprawiedliwy i pełen nadziei” – mówił Ojciec Święty Franciszek. Tegoroczny jubileusz odbywa się pod hasłem „Pielgrzymi nadziei”, a jego celem jest umocnienie wiary i podkreślenie potrzeby jedności w świecie pełnym podziałów.

Papież Franciszek apeluje o to dziś, ale Jan Paweł II, w Roku Wielkiego Jubileuszu także podkreślał znaczenie braterstwa między chrześcijanami różnych wyznań. W dniu inauguracji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, Jan Paweł II przekroczył symbolicznie drzwi w Bazylice Św. Pawła za Murami razem z prawosławnym metropolitą Atanazym, reprezentującym patriarchę ekumenicznego i anglikańskim arcybiskupem Canterbury Georgem Careyem.

Przedstawiciele tych trzech kościołów wspólnie wyznali wówczas wiarę i przekazali sobie serdeczny znak pokoju. Jan Paweł II mówił wówczas do zgromadzonych na modlitwie: „Jesteśmy wezwani, aby przebyć tę drogę, ponieważ Chrystus nas do tego zobowiązuje. Nie możemy zrezygnować z tego wysiłku pojednania”.

Pobili rekord mistrzostw świata i olimpiady

Niezwykłym wydarzeniem w ramach jubileuszu Roku 2000 były Światowe Dni Młodzieży w Rzymie. Zgromadziły one wówczas dwa miliony uczestników – młodych ludzi, którzy zamiast wakacji wybrali pielgrzymkę do Rzymu. Burmistrz Wiecznego Miasta mówił: „Nawet mistrzostwa świata czy olimpiada nie przyciągnęły tu nigdy tylu osób. Te tłumy, które przybyły wówczas do Rzymu 19 i 20 sierpnia 2000 roku, wyglądały na cud”. Także rekordowe ponad milion osób przystąpiło wówczas w Rzymie do sakramentu pokuty, część z nich po raz pierwszy w życiu.

Jan Paweł II mówił do nich: „Może od Was Bóg nie zażąda przelewu krwi, ale wierności Chrystusowi z pewnością tak! Wierności, której trzeba dochować każdego dnia…” Mówił także: „Chrystus nas kocha i kocha na zawsze! Kocha nas nawet wtedy, kiedy Go zawodzimy, kiedy nie spełniamy Jego oczekiwań. Nigdy nie zamyka przed nami ramion swojego miłosierdzia”. Posyłając młodych w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa Karol Wojtyła mówił także: „Będziecie głosili Chrystusa nowemu tysiącleciu. (…) Jeśli będziecie tym, czym macie być, zapalicie cały świat”.

Podczas Mszy św. kończącej Światowe Dni Młodzieży w Rzymie papież przypomniał młodym o powołaniu do świętości: „Nie bójcie się być świętymi! To oznacza żyć blisko Boga, ufać Mu i kochać Go całym sercem”.

Kontynuacja ducha Wielkiego Jubileuszu

Obecny jubileusz, 25 lat po tamtych wydarzeniach, ponownie staje się okazją do refleksji nad wiarą i jednością. Papież Franciszek przypomina, że jubileusz to nie tylko tradycja, ale przede wszystkim wezwanie do przemiany serc. „Niech ten czas będzie dla nas wszystkich okazją do odnowienia naszego zaufania do Boga i do siebie nawzajem” – mówi Ojciec Święty. „Jubileusz jest wydarzeniem łaski, w którym wszyscy jesteśmy wezwani do nawrócenia i nadziei. Otwórzmy serca na Boga i bliźnich” – powiedział Papież Franciszek podczas ogłaszania jubileuszu.

Papież Franciszek kładzie nacisk na nadzieję i braterstwo jako kluczowe wartości jubileuszu. W obliczu globalnych kryzysów, konfliktów i nierówności społecznych Franciszek wzywa do duchowego odnowienia i odbudowy jedności między narodami oraz wewnątrz samego Kościoła.

W liście apostolskim dotyczącym jubileuszu Papież podkreśla, że świat potrzebuje znaków nadziei, a Kościół powinien być narzędziem pojednania. Zachęca także do aktywnej troski o ubogich i potrzebujących oraz do refleksji nad własnym życiem duchowym.

Symboliczne Drzwi i Znaki Miłosierdzia

Jednym z najważniejszych rytuałów jubileuszowych jest przejście przez Drzwi Święte w czterech bazylikach papieskich w Rzymie. To symboliczne wejście w nowy etap życia, nawrócenie i oczyszczenie z grzechów. Przejście przez Bramę i spotkanie z Chrystusem.

2024.12.24 Papież Franciszek tuż po otwarciu Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra

Rok 2025 jest także zachętą do pielgrzymowania do innych sanktuariów i kościołów stacyjnych na całym świecie. Franciszek zaprasza wiernych do odbycia drogi duchowej, która pozwoli im na głębsze doświadczenie Bożej miłości i miłosierdzia.

W bulli ogłaszającej Wielki Jubileusz 2000 roku papież Jan Paweł II wskazał sześć znaków Bożego miłosierdzia, które miały prowadzić wiernych w tym szczególnym czasie łaski. Wciąż mogą być one dla nas wskazówkami, które pozwolą na owocne przeżycie tego świętego czasu. Są to: Drzwi Święte – symboliczne przejście ku nawróceniu i nowemu życiu w Chrystusie; pielgrzymka – wyraz duchowego poszukiwania i odnowy wiary; odpust jubileuszowy – darowanie kar doczesnych za grzechy, jako owoc Bożego miłosierdzia; „oczyszczenie pamięci” – rachunek sumienia Kościoła i prośba o przebaczenie win historycznych; pamięć o męczennikach – uhonorowanie tych, którzy oddali życie za wiarę; i miłość – wezwanie do praktykowania miłosierdzia wobec bliźnich.

Znaki te były i nadal są jak kamienie milowe. Znaczą drogę Kościoła i każdego chrześcijanina żyjącego w trzecim tysiącleciu.

Szczegółowe i bieżące informacje na temat Jubileuszowego Roku 2025, w tym m.in. kościołów jubileuszowych, wizy pielgrzyma i kalendarza wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej https://www.iubilaeum2025.va/pl.html.

