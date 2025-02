Caritas zachęca do oddania 1,5 proc. podatku na prowadzone przez siebie hospicja

W Polsce, w obliczu starzejącego się społeczeństwa, rola hospicjów staje się coraz bardziej istotna. Caritas, największa organizacja charytatywna w kraju, prowadzi ponad 247 placówek opieki paliatywnej i długoterminowej, które każdego roku zapewniają wsparcie tysiącom pacjentów i ich rodzin.

Tomasz Zielenkiewicz (na podst. mat. Caritas)

W 2030 roku liczba seniorów w Polsce przekroczy 10,8 mln, co oznacza, że zapotrzebowanie na profesjonalną opiekę hospicyjną będzie rosło. Hospicja Caritas to miejsca, w których pacjenci w terminalnym stadium choroby otrzymują nie tylko specjalistyczną opiekę medyczną, ale także wsparcie psychologiczne i duchowe. Dzięki pracy tysięcy pracowników i wolontariuszy, pacjenci mogą liczyć na kompleksową pomoc, która obejmuje zarówno uśmierzanie bólu, jak i towarzyszenie w ostatnich chwilach życia.

„Utrzymanie tych placówek to 400 mln złotych rocznie. Z kolei utrzymanie jednej osoby w placówce to 6 tysięcy złotych miesięcznie. Robimy wszystko, aby osoby przebywające w hospicjach Caritas i ich rodziny miały kompleksowe wsparcie medyczne, psychologiczne, duchowe” - mówi Małgorzata Jarosz-Jarszewska, zastępca dyrektora Caritas Polska.

„Mam tu opiekę, ciepło, zmienianą pościel, wyżywienie” – mówi podopieczna Domu Nadziei w Kartuzach, pani Krystyna. „Jestem pod opieką całą dobę. Mam dzwonek i mogę w każdej chwili poprosić o pomoc. Nigdy tutaj nikt nie postawił mnie w sytuacji, że się zdenerwowałem, często żartujemy” – opowiada podopieczny, starszy mężczyzna.

W społeczeństwie wciąż pokutują stereotypy dotyczące hospicjów. Wielu ludzi postrzega je jako miejsca pozbawione nadziei, co często wynika z braku wiedzy na temat ich roli. Tymczasem hospicja to miejsca, w których pacjenci i ich rodziny otrzymują wszechstronne wsparcie, pozwalające im zmierzyć się z trudnymi emocjami i sytuacjami.

„W Polsce wciąż rośnie liczba i udział osób w wieku starszym w społeczeństwie” – wskazuje dr Rafał Bakalarczyk, adiunkt w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. „Rośnie zapotrzebowanie na pomoc zewnętrzną dla osób w podeszłym wieku. Często w samym języku mówi się, że jak ktoś oddał rodzica do domu starców. Można to jednak wyrazić innym językiem, który ma inne konotacje, że na przykład ktoś powierzył opiekę nad tą osobą placówce. Realia funkcjonowania poszczególnych placówek bywają różne i należy dążyć do tego, żeby te standardy podnosić, natomiast to nie powinno budować czarnego obrazu całego sektora” – dodaje socjolog.

Finansowanie hospicjów w dużej mierze opiera się na kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia, które jednak nie pokrywają wszystkich kosztów. Dlatego tak ważne jest wsparcie ze strony darczyńców. Każda wpłata, czy to poprzez przelew, BLIK czy przekazanie 1,5% podatku, pozwala na zapewnienie pacjentom niezbędnej pomocy. Dzięki wsparciu można sfinansować specjalistyczne kosmetyki, materace przeciwodleżynowe, pieluchy czy wózki inwalidzkie.

Caritas Polska można przekazać 1,5% podatku, który w tym roku organizacja przeznaczy m.in. na wsparcie hospicjów – wpisz KRS: 0000198645.

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia S.A. w likwidacji)