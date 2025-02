Bp Suchodolski: Jezus jest pierwszym redaktorem naczelnym

Do tego, aby Rok Jubileuszowy był czasem osobistego nawrócenia dziennikarzy, zachęcił bp Grzegorz Suchodolski podczas Mszy św. z okazji Jubileuszowej Pielgrzymki Ludzi Mediów w diecezji siedleckiej. Przypomniał, że tylko w ten sposób dziennikarze będą mogli służyć prawdzie, a ich „redaktorem naczelnym” będzie sam Jezus.

Ks. Marek Weresa

„Pragniemy, aby Boża prawda do wszystkich docierała. Za was dziękujemy i jednocześnie prosimy, aby Pan Bóg wam błogosławił i wspierał w tej bardzo odpowiedzialnej i ważnej posłudze, jaką jest posługa prawdzie. Potrzeba nam dzisiaj odważnych ludzi, którzy będą stali po stronie Pana Boga, po stronie Ewangelii" - mówił bp Kazimierz Gurda we wstępie do Mszy św. podczas Jubileuszowej Pielgrzymki Ludzi Mediów, która 1 lutego rozpoczęła obchody Jubileuszu w wymiarze diecezjalnym. Wspólnie z ordynariuszem, koncelebrował ją biskup pomocniczy siedlecki Grzegorz Suchodolski.

Pielgrzymowanie śladami Chrystusa

Na początku homilii bp Suchodolski – nawiązując do Liturgii Słowa – wskazał, że wzorem dla nas, w przychodzeniu do Pana Boga jest Abraham. On był tym, który „szedł za głosem obietnicy, która nakazała mu opuścić swoje rodzinne miasto Ur Chaldejskie i wyruszyć w nieznaną drogę, ufając całkowicie Bożej opatrzności”. Usłyszał również obietnicę. „Abraham uwierzył Bogu i wyruszył wbrew nadziei. I On nas dzisiaj prowadzi” - wskazał hierarcha. Dodał także, że wszyscy wierzący w Roku Jubileuszowym podejmują taką samą pielgrzymkę.

W homilii biskup pomocniczy diecezji siedleckiej przypomniał o trzech symbolach Roku Świętego. Są nimi: odbycie pielgrzymki, przejście przez Drzwi Święte oraz uzyskanie łaski odpustu.

Posługa „jak drożdże”

Biskup wskazał, że mimo małego grona dziennikarzy, reporterów, przedstawicieli mediów, to nieprzypadkowo pielgrzymka odbywa się w kościele stacyjnym – katedrze siedleckiej, która jest „matką” wszystkich kościołów w diecezji. „W naszej diecezji, niezależnie, gdzie posługujecie, to tu jest właśnie centrum życia chrześcijańskiego naszej diecezji i tu jest ten krzyż, który przyprowadził cały nasz kościół diecezjalny na przeżywanie tego właśnie Roku Świętego” - powiedział.

Hierarcha zwracając się do dziennikarzy powiedział, że dzięki ich pracy - choć jest ich niewielu - to informacja, prawda może docierać do setek, tysięcy, a nawet milionów osób. Jednocześnie dodał, że za każdym z dziennikarzy idą ich słuchacze, czytelnicy, jak i widzowie. „Przeżywajmy dzisiaj ten dzień jubileuszu mediów. Zabierzcie na tę jubileuszową dzisiejszą pielgrzymkę wszystkich, którym służycie, posługujecie. Niech oni duchowo będą tutaj razem z wami”.

Zaprosić człowieka do karawany wiary

„To jest niesamowite, jaki macie wpływ na wiele osób wierzących, poszukujących i niewierzących. Wtedy kiedy piszecie, mówicie, prowadzicie swoje audycje. Przyprowadzacie, więc dzisiaj tutaj waszych słuchaczy, waszych widzów, waszych czytelników, tych, którzy skrolują wasze profile w mediach społecznościowych, nawet tych, którzy je czasami hejtują” - powiedział.

Wobec problemów małej popularności publicystyki religijnej, bp Suchodolski przypomniał, że nie można ulegać pokusie zniechęcenia. Dziennikarze katoliccy w Roku Jubileuszowym mają innych zapraszać do tego, aby poszli za Jezusem. „Przez kolejne audycje, artykuły, różne posty na portalach zachęcajcie innych, żeby wyruszyli w tę wędrówkę jubileuszową do kościołów stacyjnych tu w naszej diecezji, czy także do dalekiego Rzymu”.

Przejścia przez drzwi święte duszy

Drugim elementem Roku Jubileuszowego jest przejście przez Drzwi Święte. Jest to symbol przemiany – starego w nowego człowieka; zostawienie grzechu i rozpoczęcie życia w łasce uświęcającej. Przeżycie Jubileuszu 2025 to także zaproszenie słuchaczy i czytelników, a przede wszystkim osobiste dokonanie takiego przyjścia poprzez skorzystanie z sakramentu pokuty i pojednania oraz przystąpienie do Eucharystii.

Bp Suchodolski zwrócił uwagę, że jeśli chcemy służyć prawdzie, jeśli Jezus ma być naszym redaktorem naczelnym, to ludzie mediów nie mogą trwać w stanie grzechu. „I to jest wielkie zaproszenie na Rok Święty dla dziennikarzy, zwłaszcza katolickich i chrześcijańskich, żeby żyć w pojednaniu z Bogiem” - wskazał.

Amnestia duchowa

Mówiąc o łasce odpustu jubileuszowego, Bp Suchodolski wskazał, że jest to przyjęcie „najpełniejszej miłosiernej miłości”. „Dlatego przychodzę do Jezusa – mego Pana i Zbawiciela, klękam przez Nim i proszę Go o miłosierdzie – wskazał hierarcha i dodał, że Jezus mówi: przeprawmy się na drugi brzeg. Chcę Ciebie, jako dziennikarza, reportera, redaktora, ale także jako świętego chrześcijanina, mojego ucznia. Tym jest jubileusz mediów i w takim duchu go dalej przeżywajmy”.